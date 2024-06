OPPO veut étendre l’IA générative à tous ses smartphones : Une révolution en marche

OPPO a récemment annoncé une initiative ambitieuse visant à démocratiser ses outils d’IA générative en les rendant accessibles non seulement sur ses téléphones haut de gamme, mais également sur des modèles plus abordables. Cette démarche témoigne de l’engagement de la marque à offrir des fonctionnalités avancées à un large éventail d’utilisateurs, quels que soient leurs moyens.

La société, à l’origine des excellents Find X7 Ultra et Find N3 pliable, a profité des festivités autour de son parrainage de la Ligue des Champions de l’UEFA et de la finale Borussia Dortmund – Real Madrid pour présenter sa vision de l’intelligence artificielle, qu’elle appelle simplement l’AI Phone.

Selon OPPO, des outils comme son AI Eraser seront intégrés non seulement aux smartphones de la série Find, mais aussi aux gammes Reno, F et A. D’ici la fin de 2024, l’objectif est que 50 millions de propriétaires de dispositifs OPPO puissent accéder aux fonctionnalités d’IA générative.

Ce défi est de taille, étant donné la diversité des appareils OOPPOpo. La marque collabore avec Qualcomm et MediaTek pour les processeurs et utilise Android avec ou sans les services Google, ce qui complique la tâche de garantir des fonctionnalités d’IA cohérentes. Si l’intégration des fonctionnalités d’IA sur les séries Find et Reno n’est pas surprenante, leur arrivée sur les séries F et A, plus économiques, l’est beaucoup plus. Cependant, OPPO admet que les différences de chipsets influenceront les dispositifs concernés, ce qui signifie que tous les téléphones des séries F et A ne bénéficieront pas nécessairement de ces nouvelles fonctionnalités.

Une vision plus large de l’IA mobile

Cette annonce s’inscrit dans un engagement plus large de OPPO à rendre les smartphones intelligents, qu’elle qualifie de « dispositifs personnels d’IA les plus importants », accessibles à tous. La marque travaille avec Google pour intégrer les fonctionnalités Gemini Nano sur les prochains appareils Find X et la famille Reno 12, et avec MediaTek pour améliorer l’efficacité computationnelle et le stockage. OPPO collabore également avec Microsoft pour utiliser l’IA dans la conversion vocale et textuelle naturelle, ainsi que pour améliorer les liens entre les ordinateurs de bureau et les smartphones.

Bien que ces annonces soient prometteuses, les détails précis concernant les mises à jour et les outils spécifiques qui seront déployés sur les téléphones restent rares. OPPO a principalement mis en avant son outil AI Eraser, analogue à la Gomme magique de Google, laissant entendre qu’il s’agira de l’outil phare. Toutefois, en dehors de l’objectif d’offrir des outils d’IA à 50 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année, aucune date de sortie pour les mises à jour logicielles n’a été communiquée. On ignore également comment le support linguistique et les différences régionales affecteront la disponibilité des outils d’IA et si OPPO envisagera de facturer un abonnement pour certains services d’IA à l’avenir.

Concurrence et différenciation

Cette annonce de OPPO intervient peu après la sortie du Google Pixel 8a, abordable, et la promesse de Google d’y intégrer certaines fonctionnalités d’IA Gemini Nano prochainement. Elle suit également la confusion autour des fonctionnalités d’IA Nano sur le Google Pixel 8. À l’inverse, Samsung réserve ses fonctionnalités Galaxy AI à la puissante série Galaxy S24, excluant les modèles de milieu de gamme comme les Galaxy A55 et A35.

Si OPPO réussit son pari de démocratiser l’IA, cela pourrait véritablement le distinguer dans l’univers moderne des smartphones Android.

En résumé, l’IA passe d’un mot à la mode ou d’un sujet de recherche à une réalité grand public, et OPPO est convaincu que son entreprise AI Phone apportera ses fonctionnalités centrées sur l’utilisateur à plus de personnes que jamais avec les meilleures performances disponibles, même sur les appareils abordables.