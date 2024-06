CMF Phone 1 : Lancement imminent du nouveau smartphone abordable de Nothing

Nothing a récemment confirmé le lancement imminent de son smartphone Android abordable sous la marque CMF. Bien que la date de sortie exacte ne soit pas encore fixée, le fabricant chinois a annoncé que le CMF Phone 1 arriverait « bientôt ».

Les plans de Nothing pour teaser progressivement leur nouveau smartphone ont été contrariés par une fuite massive. Les spécifications clés du téléphone ainsi que son prix pour le marché indien ont été divulgués sur Twitter, révélant un smartphone de milieu de gamme solide, bien que simplifié par rapport au Nothing Phone (2a).

Spécifications du CMF Phone (1) :

Écran : AMOLED full HD+ de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7300

Caméra principale : 50 mégapixels + capteur de profondeur

Caméra selfie : 16 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Mémoire : 6/128 Go, 8/128 Go

Extensible : Jusqu’à 2 To via microSD

Batterie : 5 000 mAh, support de charge rapide 33W

Système d’exploitation : Android 14

Le modèle 6/128 Go sera vendu pour 15 999 Rs (environ 180 euros), tandis que le modèle 8/128 Go sera disponible pour 17 999 Rs (environ 200 euros). La différence de prix entre les deux modèles, malgré une variation de seulement 2 Go de RAM, suggère la possibilité de différences non divulguées dans la fuite. De plus, ces prix incluent des réductions et autres offres de lancement, ce qui signifie que le CMF Phone 1 pourrait être légèrement plus cher une fois ces offres terminées.

Comparaison du CMF Phone 1 avec le Nothing Phone (2a)

Le CMF Phone 1 se distingue par l’absence des lumières Glyph et de la caméra ultra grand-angle présentes sur le Nothing Phone (2a). Il propose également une caméra frontale moins performante et supporte une charge rapide de 33 W contre 45 W pour le Nothing Phone (2a).

En revanche, le CMF Phone 1 est équipé du chipset MediaTek Dimensity 7300, plus récent que le Dimensity 7200 du Nothing Phone (2).