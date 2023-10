Voici le OPPO Find N3, et montre ce que va être le OnePlus Open

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures du lancement du OnePlus Open, mais par un étrange retournement de situation, OPPO vient peut-être d’annoncer le smartphone… en quelque sorte… puisque la société a dévoilé l’Oppo Find N3, qui, selon de nombreuses informations, est presque identique au OnePlus Open.

OPPO vient d’annoncer le Find N3, le dernier smartphone pliable de la série Find N pour les marchés mondiaux et en Chine, comme elle l’avait promis.

Le smartphone dispose d’un écran 2K OLED pliable de 7,82 pouces avec un panneau LTPO offrant une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, jusqu’à 2 800 nits de luminosité maximale, un verre ultra-mince (UTG), et l’écran externe OLED de 6,3 pouces d’une résolution full HD+ prend en charge un taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz (LTPO), et utilise une protection en céramique. Les deux écrans prennent en charge le ProXDR et la gradation PWM à haute fréquence de 1440 Hz.

La charnière du OPPO Find N3 réduit le nombre de pièces de près d’un tiers et utilise de l’acier haute résistance de qualité aéronautique et un alliage de zirconium liquide intégré, ce qui réduit le poids tout en rendant la charnière plus plate et plus stable. L’écran est certifié TÜV Rheinland « pliage fiable » pour 1 million de plis, indique l’entreprise. Avec la nouvelle charnière, il n’y a pas de pli, affirme OPPO.

Lorsqu’il est déplié, l’épaisseur du boîtier n’est que de 5,8 mm, et lorsqu’il est plié, l’épaisseur est de 11,7 mm. La version en verre pèse 245 g et la version en cuir 239 g. Il dispose également d’un curseur d’alerte. Le Find N3 prend en charge l’affichage semi-plié à un angle compris entre 45° et 125°.

Le smartphone fonctionne sous Android 13 avec ColorOS 13.2, et l’entreprise promet au moins trois générations de mises à jour du système d’exploitation Android et quatre ans de mises à jour de sécurité pour le smartphone. Cette version optimisée de ColorOS dispose d’une barre des tâches globale avec une bibliothèque d’applications, d’un File Pocket qui affiche les fichiers récents, d’un écran partagé multitâche avec une vue illimitée qui s’étend, d’une option pour enregistrer des groupes d’applications et d’une fenêtre flottante.

De multiples caméras

Le OPPO Find N3 dispose également d’une caméra arrière à trois lentilles, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels offrant un zoom optique 3x et un zoom hybride 6x (qui utilise une combinaison de zoom optique et numérique pour prendre des photos de 16 mégapixels à ce niveau de zoom).

Le smartphone est également équipé d’une caméra de 32 mégapixels sur l’écran de couverture et d’un autre de 20 mégapixels sur l’écran pliable.

Le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, d’une mémoire vive LPDDR5X pouvant aller jusqu’à 16 Go et d’un espace de stockage UFS 4.0 pouvant aller jusqu’à 1 To, selon le marché. Il est doté d’une double charnière en graphite, combinée à une technologie d’isolation directionnelle multidimensionnelle souhaitable, ce qui donne un système de refroidissement qui permet de réduire les températures à l’intérieur et à l’extérieur, explique la société.

Le smartphone est doté d’une batterie d’une capacité de 4 805 mAh avec charge rapide de 67 W qui peut être rechargée à 100 % en 42 minutes. Le smartphone n’a pas de capacité de charge sans fil.

Prix et disponibilité

En Chine, le OPPO Find N3 est vendu au prix de 9999 yuans (environ 1 295 euros) pour le modèle 12 Go de RAM + 512 Go de stockage qui existe en vert et en or, et l’édition collector 16 Go + 1 To en rouge et noir coûte 12 999 yuans (environ 1 685 euros). Il est disponible à la commande et sera mis en vente à partir du 27 octobre.

Il n’est pas prévu que le OPPO Find N3 soit vendu dans la plupart des pays occidentaux, mais le OnePlus Open le sera probablement. Si vous aimez ces spécifications, vous pourrez donc probablement les obtenir sur place.