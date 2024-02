Gemini remplace Google Assistant : une nouvelle ère pour Android

Google a récemment lancé l’application Gemini pour Android. Elle offre aux utilisateurs d’Android la possibilité de passer de Google Assistant à Gemini et d’en faire l’assistant d’intelligence artificielle par défaut sur leur smartphone. Cependant, il semble que Google se prépare à supprimer complètement Assistant et à le remplacer entièrement par Gemini.

Si vous n’avez pas encore l’application Google Assistant sur Android et que vous la téléchargez maintenant sur le Play Store, vous aurez l’IA Gemini par défaut. Même l’icône de l’application indique Gemini au lieu de Google Assistant. Ce qui est étrange, c’est que si vous avez également téléchargé l’application Android autonome Gemini, vous verrez maintenant deux instances de Gemini dans votre liste d’applications.

Lorsque vous ouvrez l’application Gemini qui s’affiche une fois que vous avez téléchargé Google Assistant, vous pouvez aller dans les paramètres et revenir à Assistant. L’icône de l’application sera alors modifiée et reflétera l’application en tant qu’Assistant au lieu de Gemini.

Un utilisateur de Reddit a alerté sur ce changement étrange opéré par Google lorsqu’il a remarqué que l’application Assistant de son nouveau Galaxy S24+ est devenue automatiquement Gemini après une mise à jour régulière de l’application depuis le Play Store. L’utilisateur n’avait jamais choisi d’utiliser Gemini sur son smartphone au lieu d’Assistant. Il n’avait même pas l’application autonome Gemini sur son smartphone lorsque Assistant est passé automatiquement à Gemini.

Il est clair que l’entreprise prévoit de faire disparaître Assistant. Nous savons que Gemini adoptera de plus en plus de fonctionnalités d’Assistant au fur et à mesure que sa disponibilité et sa portée augmenteront. Cela semble être le premier signe que nous devrions être prêts à dire adieu au bon vieil Assistant de Google.

Gemini se dote enfin d’une fonction de productivité qui manquait cruellement

Il y a quelques points qui empêchent Gemini d’être un véritable remplaçant de Google Assistant sur Android. Il s’agit notamment de l’absence de fonctions telles que les routines, la prise en charge des fournisseurs de services multimédias, etc. Mais il semblerait que Gemini dispose désormais d’au moins une des fonctions qui lui manquaient cruellement.

Selon 9to5Google, l’application Gemini sur Android a désormais la possibilité de définir des rappels grâce à l’intégration de Google Assistant et de Google Tasks. Cela signifie que l’application peut désormais accepter des commandes telles que « rappelle-moi d’éteindre les lumières ce soir » ou « rappelle-moi de prendre le courrier demain matin ».

Il semble que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible à grande échelle.