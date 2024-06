Google va améliorer Find My Device : Des réglages pour une meilleure précision

Google va prendre des mesures importantes pour améliorer la fiabilité de son réseau Find My Device, reconnaissant les préoccupations récentes en matière de performance mises en évidence lors de tests avec des trackers comme ceux proposés par Chipolo et Pebblebee.

Dans une déclaration, le géant de la technologie a confirmé qu’elle déploie activement des améliorations visant à augmenter la rapidité et la précision de la localisation des objets perdus via Find My Device.

En attendant ces améliorations, Google recommande aux utilisateurs d’optimiser proactivement les performances de leurs trackers en ajustant un paramètre spécifique. Pour ce faire, il suffit de naviguer dans la section Find My Device des paramètres de Sécurité & confidentialité et de sélectionner l’option « Trouver vos appareils hors ligne ». En activant le réglage « Avec réseau dans toutes les zones », vous pouvez améliorer la capacité du réseau à localiser les objets perdus, notamment dans les zones à faible trafic utilisateur.

Bien que ce réglage puisse apporter une certaine amélioration, il est important de noter que les améliorations les plus significatives en termes de précision et de rapidité de localisation devraient être perceptibles seulement après la mise en œuvre complète des améliorations du réseau de Google dans les semaines à venir.

Pour ceux qui n’ont pas encore investi dans un tracker compatible avec le réseau Find My Device amélioré de Google, le récemment annoncé Moto Tag constitue une alternative attrayante. Ce tracker est doté d’une puce UWB (Ultra Wideband), une caractéristique qui permet un suivi de localisation précis lorsqu’il communique avec d’autres appareils compatibles UWB.

Cette technologie avancée n’est pas actuellement disponible dans les autres trackers Bluetooth comme les modèles Chipolo et Pebblebee, même ceux à des prix similaires.

Un avenir prometteur pour l’écosystème Find My Device

La combinaison des améliorations continues du réseau de Google et de l’introduction de trackers innovants comme le Moto Tag laisse entrevoir un avenir prometteur pour l’écosystème Find My Device. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de localisation de leurs objets égarés de plus en plus fiable et efficace dans un avenir proche.