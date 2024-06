Accueil » Le OPPO Find X8 Ultra : IA démocratisée et capteurs photographiques avancés

OPPO a récemment organisé un événement axé sur l’intelligence artificielle, marquant un tournant significatif dans sa stratégie technologique. L’entreprise a annoncé son intention de démocratiser l’IA en intégrant ses fonctionnalités dans ses téléphones, y compris les modèles d’entrée de gamme.

Pour beaucoup, posséder un téléphone OPPO représentera leur première interaction avec l’IA, mais l’entreprise ne se contente pas de cela ; elle continue également d’améliorer son matériel déjà excellent.

Oppo Find X8 Ultra : Des améliorations majeures en perspective

Selon les révélations de Digital Chat Station, le prochain OPPO Find X8 Ultra proposera des améliorations notables de la caméra, malgré les performances déjà impressionnantes du quadri-caméra de 50 mégapixels du Find X7 Ultra, qui est le seul smartphone doté de deux objectifs périscopiques.

Le capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels, actuellement utilisé dans le zoom périscopique optique avec un grossissement de 6x, sera remplacé par un nouveau capteur. Bien que les détails restent flous, les rumeurs suggèrent que la qualité d’image surpassera celle du capteur record de 200 mégapixels du Vivo X100 Ultra. Cela laisse présager un capteur de taille plus grande que les 1/2,51 pouces du IMX858, un défi pour l’intégration dans une lentille périscopique, mais promet des résultats encore plus impressionnants.

Des performances photographiques exceptionnelles

Le Find X7 Ultra est équipé d’un capteur principal de 1 pouce, offrant des résultats époustouflants. OPPO pourrait équiper son successeur de capteurs de zoom plus grands, améliorant encore les portraits et les photos zoomées en basse lumière.

Avec plus de 3 000 brevets en imagerie numérique et son moteur d’image HyperTone, OPPO s’engage à fournir une expérience de couleur naturelle uniforme de la capture à l’affichage. Le Find X8 Ultra pourrait ainsi surpasser la concurrence représentée par Apple et Samsung.

OPPO continue de repousser les limites de l’innovation technologique, tant au niveau matériel que logiciel. La démocratisation de l’IA et les améliorations photographiques prévues pour le Find X8 Ultra témoignent de l’engagement de la marque à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, accessible à tous.