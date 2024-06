Accueil » Ultimate Ears : Nouvelles enceintes USB-C et l’arrivée de la Everboom pour l’extérieur

Ultimate Ears rafraîchit sa gamme avec des versions USB-C des enceintes Wonderboom, Boom et Megaboom. De plus, nous recevons une toute nouvelle enceinte Everboom, conçue pour l’écoute en extérieur.

L’enceinte Everboom est dotée d’un design « ovale » omnidirectionnel avec un son à 360 degrés. Il est doté d’un mousqueton intégré qui permet de l’attacher à un sac ou à d’autres objets, et elle offre une résistance IP67 pour l’immersion dans le sable et l’eau (elle flotte également dans l’eau). Ultimate Ears promet une autonomie de 20 heures pour la Everboom, et les utilisateurs peuvent régler l’enceinte en mode Outdoor Boost afin d’optimiser la qualité du son pour l’écoute en extérieur.

Plusieurs enceintes Everboom peuvent être couplées pour une expérience audio améliorée, et la Everboom prend en charge le couplage NFC pour les smartphones Android. Il convient de noter que l’enceinte Everboom n’est en fait qu’une version ultra-portable de l’enceinte Epicboom lancée l’année dernière. La seule différence notable, outre la taille, est que l’enceinte Everboom ne dispose pas d’un réglage d’égalisation adaptatif.

Bien que je sois ravi de voir un nouveau produit dans la gamme Ultimate Ears, mon amour va surtout aux enceintes Wonderboom 4, Boom 4 et Megaboom 4, qui ont été mises à niveau. Ces enceintes de quatrième génération intègrent la recharge USB-C — enfin, Ultimate Ears dit adieu au Micro USB ! Je ne sais pas pourquoi la transition vers l’abandon du Micro USB a pris autant de temps (la troisième génération d’enceintes UE a été lancée en 2022 et aurait dû utiliser l’USB-C), mais bon, une victoire est une victoire.

Il ne semble pas y avoir d’autres améliorations majeures dans les enceintes Wonderboom, Boom ou Megaboom de quatrième génération. Ultimate Ears indique que la Boom 4 et la Megaboom 4 offrent une meilleure réponse aux « basses profondes », et que la Wonderboom 4 dispose d’un nouveau mode podcast. Très bien.

UE BOOM dispose d’un mode « Mégaphone »

Par ailleurs, l’application UE BOOM propose désormais un mode « Mégaphone » qui transforme votre enceinte Bluetooth en système de sonorisation sans fil. Parlez dans votre smartphone et le son sortira de votre enceinte Ultimate Ears.

La nouvelle gamme d’enceintes Ultimate Ears est disponible dès aujourd’hui. La Everboom coûte 379,99 euros. Les prix des enceintes Wonderboom 4, Boom 4 et Megaboom 4 sont identiques à ceux de leurs homologues de troisième génération : ces enceintes améliorées coûtent respectivement 99,99 euros, 149,99 euros et 199,99 euros.