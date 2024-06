Antitrust : L’UE accuse Microsoft de monopoliser le marché avec Teams

La Commission européenne a accusé Microsoft d’avoir enfreint les règles antitrust de l’UE en regroupant son application de communication Teams avec ses services d’abonnement.

Le régulateur, qui est l’organe exécutif de l’UE, a indiqué mardi que l’action visant à lier Teams à Microsoft 365 et Office 365 en 2019 constituait un abus de position dominante sur le marché. Les utilisateurs n’avaient pas le choix d’opter pour Teams, son accès étant inclus dans les forfaits habituels.

Après une plainte déposée par la plateforme rivale Slack en 2020, la Commission européenne a ouvert son enquête, dont la détermination initiale est maintenant révélée.

« La Commission européenne a informé Microsoft de son avis préliminaire selon lequel Microsoft a enfreint les règles de l’UE en matière d’ententes et d’abus de position dominante en liant son produit de communication et de collaboration Teams à ses applications de productivité populaires incluses dans ses suites pour entreprises Office 365 et Microsoft 365″, indique la communication, émise à l’intention des entreprises pour les informer des préoccupations soulevées à leur encontre.

Depuis, Microsoft a proposé un service sans Teams, mais l’autorité de régulation de l’UE estime que ces changements ne vont pas assez loin et que d’autres mesures sont nécessaires pour rétablir la concurrence.

L’UE prend de réelles mesures

Le géant américain de la technologie a été contraint de payer 2,4 milliards de dollars il y a une vingtaine d’années pour des infractions analogues aux règles antitrust de l’UE concernant la vente liée, ou groupée, de deux produits ou plus, ainsi que pour des délits connexes. Il risque maintenant une nouvelle sanction grave, qui pourrait atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial si l’entreprise est reconnue coupable de la dernière infraction présumée.

Il s’agit là d’un nouvel exemple de la manière dont l’UE prend des mesures strictes à l’encontre de ce qu’elle considère comme les « gardiens » de la Big Tech, notamment Apple et Microsoft, en particulier avec l’introduction de la nouvelle loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act).

Microsoft « s’efforcera de trouver des solutions »

En réponse, le président de Microsoft, Brad Smith, a fait référence aux commentaires formulés au début du mois sur la volonté de l’entreprise de trouver une solution à l’impasse. À cette occasion, il a déclaré : « Je m’attends à ce que nous prenions des mesures supplémentaires. Sur Teams, nous avons beaucoup travaillé, (mais) notre travail n’est pas encore terminé ». « Microsoft s’engage à trouver une solution aux préoccupations des régulateurs », a déclaré Smith.

Suite à la décision préliminaire de l’UE, Microsoft a envoyé un nouveau signal d’intention : « Après avoir dissocié Teams et pris les premières mesures d’interopérabilité, nous apprécions la clarté supplémentaire apportée aujourd’hui et nous nous efforcerons de trouver des solutions pour répondre aux préoccupations restantes de la Commission », a ajouté Smith.