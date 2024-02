2 BlogNT TechTendances : votre récap techno hebdomadaire

Explorez les dernières avancées et révolutions dans le monde de la technologie. Cette semaine, nous vous apportons des nouveautés passionnantes qui redéfinissent le travail en équipe, l’intelligence artificielle, le gaming, et bien plus encore.

Innovations et lancements

Révolutionnez votre travail d’équipe avec Slack AI

Découvrez comment Slack AI transforme la collaboration en milieu professionnel.

Microsoft annonce sa Build 2024 : IA Copilot et innovations

Ne manquez pas les dernières annonces de Microsoft Build 2024, marquées par l’IA et l’innovation.

OS et mises à jour

L’avenir d’Android est là : Android 15 Developer Preview

Un aperçu de ce que nous réserve Android 15 pour les développeurs et les utilisateurs.

Révolutions IA

OpenAI révolutionne la vidéo avec Sora

Plongez dans l’avenir de la création de contenu vidéo avec Sora par OpenAI.

Gemini 1.5 : Google révolutionne l'IA pour professionnels et développeurs

Google dévoile Gemini 1.5, une avancée majeure pour l’utilisation professionnelle de l’IA.

Gaming et divertissement

Les exclus Xbox débarquent sur PS5 et Switch : Microsoft brise les barrières

Une nouvelle ère pour le gaming : les titres Xbox deviennent multiplateformes.

L'avenir Xbox dévoilé : entre console next-gen et potentiel portable

Découvrez ce que Microsoft réserve pour le futur de la Xbox.

Innovations en Hardware

Apple redéfinit l’avenir des chipsets avec M4 et A18, axés IA

Un coup d’œil sur la prochaine génération de chipsets Apple, conçus pour l’ère de l’IA.

Apple restreint les Web Apps sur iOS 17.4 dans l'UE : changement radical

Analyse des implications du nouveau cadre réglementaire d’Apple pour les Web Apps dans l’UE.

Dossiers explicatifs

Au-delà du Raspberry Pi : découvrez les puissantes alternatives de 2024

Explorez les meilleures alternatives au Raspberry Pi pour vos projets DIY en 2024.

Simplifiez votre vie avec l'IA : applications pratiques au quotidien

Un guide sur comment l’intelligence artificielle peut rendre notre vie quotidienne plus facile et plus productive.

Babbel vs Duolingo : quel outil pour conquérir une nouvelle langue ?

Une comparaison approfondie entre deux des applications d’apprentissage de langue les plus populaires. Découvrez lequel est le mieux adapté à vos besoins.

