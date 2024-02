Microsoft annonce Build 2024 : IA, Copilot et innovations

Microsoft a annoncé que sa conférence annuelle Build pour les développeurs se tiendra à Seattle du 21 au 23 mai. L’annonce promet des mises à jour passionnantes sur « l’IA, les Copilot et plus encore ».

Autrement dit, l’événement Microsoft Build 2024 promet d’être un carrefour crucial pour l’innovation en matière de développement logiciel.

Cette année, Microsoft a annoncé l’introduction de plus de 50 nouveaux produits et fonctionnalités, démontrant son engagement à enrichir l’écosystème de développement avec des outils AI-first. Parmi les annonces majeures, on note la disponibilité générale de GitHub Copilot, qui propose des suggestions de code complètes basées sur le code et les commentaires précédents, illustrant l’impact significatif de l’IA et du développement assisté par IA pour maintenir les développeurs dans leur workflow.

L’événement de 2023 a marqué le retour à une partie en personne, et l’édition de cette année se déroulera à la fois à Seattle et en ligne. L’année dernière, Microsoft a intensifié ses efforts en matière d’IA, y compris des outils pour les développeurs tels que Copilot Studio et Windows AI Studio, tandis que ses ambitions croissantes autour de Windows et Microsoft 365 seront sûrement de nouveau au premier plan.

❤️ Microsoft Build loves developers! Here’s a reminder of your upcoming OOO to make sure you don’t miss out on all the developer love! 🔔 https://t.co/BJU6UgBElm #MSBuild pic.twitter.com/q9yRJfyWIe — Microsoft Developer (@msdev) February 14, 2024

Focus sur l’IA

L’événement a également mis en lumière la façon dont Microsoft envisage le rôle des Copilot et des plugins dans l’avenir du développement logiciel. Les Copilot, utilisant des Large Language Model comme GPT-4, assistent les utilisateurs dans des tâches complexes, tandis que les plugins permettent à ces systèmes d’IA d’interagir avec les API d’autres logiciels et services pour récupérer des informations en temps réel, incorporer des données d’entreprise et effectuer de nouveaux types de calculs. Microsoft a annoncé l’adoption du standard de plugin ouvert introduit par OpenAI pour ChatGPT, favorisant l’interopérabilité à travers les offres de Copilot de Microsoft.

Aucun programme des événements de cette année n’a encore été publié, et la page invite actuellement les potentiels participants à s’inscrire pour savoir quand l’inscription ouvrira. Du côté des consommateurs, Microsoft s’apprête à nous en dire plus sur l’avenir de Xbox demain, et nous nous attendons à en apprendre davantage sur le nouveau matériel Surface au printemps.