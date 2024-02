Microsoft brise les barrières : des exclus Xbox débarquent sur PS5 et Switch

L’annonce récente de Microsoft lors de son podcast dédié aux affaires n’a pas été marquée par des révélations spectaculaires. L’annonce a été faite lors du dernier épisode du podcast officiel Xbox, où Phil Spencer, chef de Microsoft Gaming, Sarah Bond, présidente de Xbox, et Matt Booty, chef des Xbox Game Studios, ont discuté de l’avenir de l’entreprise.

Alors que le point central du podcast était plus que de nouvelles annonces de matériel ou de jeux, il s’agissait surtout de répondre aux précédentes fuites. Outre l’arrivée de Diablo 4 dans le Game Pass, nous avons maintenant la confirmation de quatre jeux exclusifs Xbox pour la PS5 de Sony et Nintendo Switch.

Phil Spencer, directeur de Xbox, a annoncé que quatre jeux à venir seront disponibles sur d’autres plateformes. Bien qu’il n’ait pas révélé les noms, Phil Spencer avait beaucoup de choses à dire sur cette stratégie. Selon lui, chaque décision prise a pour but le bien-être à long terme de Xbox, ce qui implique une plateforme en croissance, des jeux performants, la construction de la meilleure plateforme pour les créateurs et l’atteinte du plus grand nombre de joueurs possible.

Tout en mentionnant qu’il y a de multiples raisons derrière cette stratégie de non-exclusivité, Spencer déclare :

J’ai la conviction fondamentale qu’au cours des 5 ou 10 prochaines années, les jeux exclusifs — les jeux qui sont exclusifs à une console — seront une partie de plus en plus petite de l’industrie du jeu.

Cela ne peut que signifier que Microsoft s’engagera complètement dans la voie de la non-exclusivité à l’avenir. En outre, Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, mentionne Fortnite et Roblox avec leur succès multiplateforme. Selon Microsoft, cette stratégie est axée sur la construction d’une base de joueurs à long terme.

Pendant que tout cela se passait, il n’y a pas eu de révélations sur ce que sont les jeux. Cependant, lorsqu’on lui a posé la question, Spencer a parlé de deux jeux communautaires et de deux jeux non communautaires plus petits. Spencer confirme que les jeux ne seront pas Starfield ou Indiana Jones lorsqu’il a été interrogé à ce sujet.

Quels sont les jeux ?

D’après les indications de Phil Spencer, nous ne pouvons que spéculer sur les jeux mentionnés dans le podcast. Auparavant, la rumeur disait qu’il s’agissait de Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Indiana Jones et Starfield. Bien que Spencer ait démenti deux d’entre eux, les autres sont toujours possibles. En plus de ces deux jeux, les rumeurs suggèrent également qu’il s’agit de Pentiment et Grounded.

Comme il n’y a pas d’annonces officielles ou de preuves concrètes, seul le temps nous dira ce que Microsoft a dans la tête. Une chose est sûre : l’époque des guerres de consoles est sur le point d’être terminée du côté de Xbox. Alors que Microsoft montre le drapeau blanc, quels sont les jeux qui, selon vous, sortiront de l’exclusivité Xbox pour la PS5 et la Nintendo Switch ?