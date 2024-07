Adobe Illustrator révolutionne le design avec le Remplissage génératif de forme

Adobe a récemment annoncé une mise à jour majeure des fonctionnalités d’IA générative d’Illustrator, que les designers devraient grandement apprécier. La nouvelle fonctionnalité phare est le Remplissage génératif de forme, qui permet d’ajouter des vecteurs aux formes en utilisant simplement du texte.

Lors d’une démonstration destinée à la presse, Adobe a illustré cette fonctionnalité en utilisant le prompt « robot 3D mignon » pour remplir des formes basiques avec des détails vectoriels. Cette fonctionnalité permet également de régler la force de la forme, le niveau de détail, la couleur et le ton, ainsi que les références de style.

Contrairement aux fonctionnalités d’IA générative basées sur des pixels, telles que le Remplissage génératif dans Photoshop, ces éléments vectoriels peuvent être entièrement édités.

« Les personnes les plus créatives dans les domaines de l’illustration, du design et de la photographie font confiance aux outils Adobe qui offrent les fonctionnalités les plus innovantes pour optimiser la productivité et accélérer les workflows pour l’idéation, le design et la réalisation », déclare Ashley Still, Senior Vice President, Digital Media chez Adobe. « Les innovations d’Adobe dans Illustrator et Photoshop s’intègrent directement dans les workflows de création déjà existants, offrant aux designers de nouvelles façons de créer en les aidant à travailler plus rapidement. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur le cœur de leur métier : dessiner, concevoir et donner vie à leurs visions créatives ».

Du texte en image vectorielle : Des motifs complexes en un clin d’œil

Adobe va encore plus loin dans Illustrator avec l’annonce de Du texte en image vectorielle. En utilisant un prompt textuel comme « flore et faune sur fond bleu marine », vous pouvez rapidement remplir une forme avec un motif de vecteurs seamless.

Une autre nouveauté est Retype, qui se révèle être un véritable gain de temps pour les designers travaillant avec des polices et du texte. Retype peut créer des polices vectorielles à partir d’une image JPEG et les assortir aux polices similaires déjà présentes dans votre bibliothèque. Il peut même remplir automatiquement l’arrière-plan de l’image d’où le texte a été extrait.

Ces fonctionnalités, toujours en version bêta, sont basées sur le modèle Firefly Vector 2, une mise à jour du modèle initial lancé l’année dernière. En plus des nouveautés génératives, cette mise à jour inclut également des fonctionnalités non génératives qui pourraient s’avérer encore plus utiles pour les professionnels du design.

Maquette : Visualiser vos créations en contexte réel

L’une des plus pratiques est Maquette, qui permet de mapper automatiquement des graphiques et logos sur des objets réels. Vous souhaitez voir à quoi ressemble un logo sur une tasse de café ? C’est maintenant plus facile que jamais. Maquette comprend la profondeur, courbant vos graphiques autour de la forme de l’objet dans l’image. Cette fonctionnalité de Illustrator se trouve sous Objet > Maquette. Une fois créée, vous pouvez même accéder à un panneau avec des exemples d’objets préchargés, tels que des chemises ou des chapeaux.

Ensuite, il y a le Nouvel outil de dimension, qui trace des dimensions précises sur les lignes d’une illustration. Vous pouvez saisir n’importe quelle ligne et obtenir instantanément des mesures prêtes pour l’impression, que ce soit pour des patrons de mode, des dessins architecturaux ou des emballages.

En plus des mises à jour d’Illustrator, Adobe annonce également une nouvelle fonctionnalité Générer une Image dans Photoshop, alimentée par le modèle de base Firefly Image 3.

Il s’agit du dernier lancement d’IA générative d’Adobe depuis que la société a présenté son premier modèle Firefly l’année dernière. Bien que l’entreprise ait insisté sur le fait que ses modèles Firefly sont formés de manière éthique sur du contenu sous licence provenant de sa propre plateforme de stock, les réactions à une récente mise à jour de sa politique l’ont incitée à préciser que les projets des clients ne seront pas utilisés comme matériel d’entraînement à l’IA. Néanmoins, l’entreprise a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de certains professionnels de la création qui estiment que les fonctions d’IA générative qui automatisent le travail de conception réduiront les possibilités d’emploi pour les humains.