Simplifiez votre vie avec l’IA : applications pratiques au quotidien

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans nos tâches quotidiennes personnelles et professionnelles n’est plus une vision futuriste, mais une réalité palpable. L’IA transforme la manière dont nous abordons des projets variés, de la rénovation de notre maison à la composition d’e-mails complexes.

Voici comment exploiter l’IA pour simplifier et enrichir notre quotidien.

1. Rénovation de maison

Pour ceux qui, comme moi, manquent d’imagination en matière de design intérieur, des applications telles que Remodel AI, un outil freemium, offrent une solution en visualisant des idées abstraites avec des modifications photoréalistes de vos espaces.

L’application vous permet d’expérimenter des palettes de couleurs, des thèmes, des choix de meubles et des agencements de pièces en quelques clics seulement.

2. Résumé d’articles longs

J’adore lire, mais je ne suis pas toujours d’humeur à lire de longs articles. Parfois, vous souhaitez simplement connaître l’essentiel d’un article d’opinion intéressant ou les faits essentiels d’un article d’actualité, sans avoir à lire chacun d’entre eux du début à la fin.

Les chatbots tels que ChatGPT, Copilot et Bard peuvent résumer de longs articles à la demande. Il suffit de coller l’article entier dans le champ de saisie et de demander un résumé, ou d’entrer une invite telle que « Résumer cet article : » suivie de son URL. Comme d’autres GPT, Bard peut résumer des articles à l’aide de l’IA générative lorsque vous entrez une URL ou collez du texte à partir de ces articles.

Vous pouvez modifier votre prompt pour répondre à des demandes personnalisées, comme la recherche de sections spécifiques ou l’énumération des points forts sous forme de puces.

De même, les chatbots peuvent résumer des livres complets. Je préfère utiliser Bard et Copilot car ils parcourent l’Internet à la recherche d’informations et de critiques pertinentes lorsqu’ils rédigent des résumés. Le modèle linguistique de ChatGPT écrit et comprend également le langage naturel. Cependant, son modèle GPT 3.5, que vous pouvez utiliser gratuitement, a une date limite de connaissance de janvier 2022, et ne peut donc pas résumer des livres plus récents.

3. Création de programmes d’entraînement

Fitbod utilise l’apprentissage automatique pour personnaliser les programmes d’entraînement, offrant une méthode structurée et efficace pour progresser dans votre condition physique.

4. Soutien en santé mentale

Je suis une personne naturellement anxieuse et je m’inquiète pour les choses les plus insignifiantes. Des applications comme Wysa utilisent des chatbots basés sur l’IA pour fournir un soutien cognitif comportemental, offrant une aide immédiate pour gérer l’anxiété et d’autres troubles.

5. Organisation des pensées

En tant qu’écrivain, j’ai du mal à mettre de l’ordre dans mes idées. Je peux passer des heures à regarder un document vierge si je ne sais pas où ou comment commencer à écrire. Même les idées les plus brillantes restent le fruit de mon imagination jusqu’à ce qu’elles se matérialisent, bien plus tard, en un résultat tangible et visible.

Des outils de transcription IA tels que AudioPen aident à organiser les idées en convertissant la parole en texte, facilitant le processus créatif pour les écrivains.

6. Traduction de textes étrangers

Les traducteurs de langues modernes utilisent des modèles d’intelligence artificielle sophistiqués pour produire des résultats plus précis. Prenons l’exemple de DeepL. Son système de traitement du langage naturel (NLP) analyse le contexte et le ton des entrées, puis recherche les traductions appropriées dans sa base de données. Celles-ci transmettent les messages bien mieux que les traductions directes.

7. Génération d’art

Les générateurs texte-image ont beaucoup évolué depuis qu’ils produisent des résultats obscurs. Les modèles d’IA modernes tels que DiffusionBee (Stable Diffusion), Dall-E et Midjourney peuvent désormais produire des images vivantes tout en imitant un large éventail de styles artistiques. Que vous imaginiez des mondes fantastiques pour le concept art ou que vous créiez des portraits hyperréalistes pour étayer vos écrits, ces modèles peuvent contribuer grandement à donner vie à vos idées.

Malheureusement, ces générateurs d’images s’accompagnent d’un abonnement mensuel. Une alternative gratuite que j’utilise souvent est Playground, qui génère des résultats uniques et modifie des images existantes à partir de messages-guides textuels.

Notez simplement que les générateurs d’images IA peuvent extraire des éléments de sources tierces. Vous devez donc vous assurer que vos images sont autorisées à être utilisées avant de les inclure dans des projets commerciaux.

8. Transcription de réunions et enregistrements

Avant que les outils de transcription par IA n’arrivent sur le marché, je devais transcrire les réunions manuellement. Je prenais des notes pendant les réunions et j’écoutais les enregistrements pour les transcrire par la suite. Ce processus prenait beaucoup de temps. Même en tant que rédacteur expérimenté, je passais souvent des heures à transcrire une seule réunion ou une seule interview.

Les outils de transcription pilotés par l’IA ont changé la donne. Ils peuvent transcrire des clips audio en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur participation aux réunions. La prise de notes et l’enregistrement des procès-verbaux sont très distrayants.

Notta est l’un des outils les plus fiables que j’utilise. Reliez-le à vos comptes Zoom et Google Meet, et vous obtiendrez automatiquement des transcriptions après chaque réunion. Bien entendu, vous pouvez également télécharger des enregistrements audio et vidéo pour générer des transcriptions.

9. Création de CV

Les recruteurs examinent des dizaines de CV par jour afin de trouver les candidats idéaux pour leur entreprise. Si vous ne vous distinguez pas des autres candidats, vous risquez de ne même pas passer le processus de sélection initial. Alors, au lieu de recycler des modèles de CV génériques, créez-en un unique en utilisant l’IA.

Je recommande OpenResume et Teal. Vous trouverez plusieurs créateurs de CV en ligne, mais la plupart d’entre eux facturent des tarifs élevés pour des modèles simples et répétitifs. En revanche, ces deux créateurs proposent des versions gratuites fonctionnelles. Ils sont également dotés de fonctions intuitives — il vous suffit de remplir les cases avec vos références et de choisir vos mises en page préférées.

10. Rédaction d’e-mails complexes

J’ai souvent du mal à envoyer mes e-mails ; j’ai tendance à trop analyser s’ils semblent impolis ou agressifs, en particulier lorsque je m’adresse à des collègues. Pour accélérer le processus, je génère des prompts avec l’IA.

J’indique à ChatGPT, Bard ou Google Labs l’essentiel de mon message, puis ils le reformulent pour plus de clarté. Ensuite, je modifie le résultat pour qu’il corresponde à mon ton. C’est tellement plus facile et plus rapide que de me remettre en question en parcourant ma boîte de réception. Je passe également mes e-mails au crible de Grammarly. Il détecte les mots mal orthographiés, les erreurs grammaticales, les fautes de frappe et les phrases maladroites qui m’ont échappé. Ne négligez pas ces erreurs, elles donneront à vos courriels un aspect non professionnel.

Ces exemples illustrent seulement une fraction des applications de l’IA dans la vie quotidienne. En explorant et en adoptant ces outils, on peut non seulement améliorer notre efficacité, mais aussi ouvrir la porte à de nouvelles possibilités créatives et professionnelles.