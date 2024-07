Test du Roborock Flexi Pro : Un aspirateur balai intelligent et puissant

Depuis le 13 juin 2024, le portefeuille d’aspirateurs de Roborock s’est enrichi d’un nouvel appareil. Roborock dispose déjà d’une gamme de robots aspirateurs dans sa série Dyad. Cependant, malgré leurs excellentes performances de nettoyage, les Dyad et Dyad Pro manquaient de flexibilité et de maniabilité.

La nouvelle série Flexi de Roborock devrait y remédier. Avec les modèles Roborock Flexi Pro et Flexi Lite, le spécialiste des aides ménagères intelligentes a deux nouveaux atouts dans sa manche. Ils résolvent un problème que de nombreux aspirateurs connaissent malheureusement encore : le manque de maniabilité.

Dans le test du Roborock Flexi Pro, j’examine de plus près le modèle haut de gamme de la nouvelle série.

Dans la boîte, on retrouve :

Flexi Pro

Station de charge

Cordon d’alimentation

Outil de nettoyage

Filtre de rechange

Poignée

Guide de démarrage rapide

Roborock Flexi Pro : design

L’expérience a montré que les aspirateurs balais sont des appareils ménagers assez encombrants. Cela est principalement dû aux deux réservoirs d’eau, généralement grands, qui sont situés dans l’unité principale. Le Roborock Flexi Pro s’écarte de cette conception commune d’une manière rafraîchissante.

Le Roborock Flexi Pro arbore un design blanc et élégant, à la fois moderne et pratique. Les accents noirs apportent un peu de changement par rapport au blanc uni.

L’aspirateur comprend deux réservoirs d’eau : un réservoir d’eau propre de 730 ml et un réservoir d’eau sale de 450 ml. Bien que les débris aspirés soient mélangés à l’eau sale, le filtre intégré permet de les séparer facilement lors de la vidange. Malheureusement, il n’y a pas de distributeur de solution de nettoyage dédié. Vous devez donc la mélanger manuellement lorsque vous remplissez le réservoir d’eau propre.

En bas, la tête de nettoyage abrite la brosse à rouleau et l’éclairage LED intégré. Elle peut atteindre efficacement les bords et les coins des deux côtés. Malheureusement, la face avant ne s’étend pas jusqu’au mur. Vous devez donc utiliser les côtés pour nettoyer les plinthes. Le Flexi Pro est également équipé de roues motorisées, ce qui le rend plus facile à manœuvrer, malgré son poids de 5 kg.

Il peut se mettre complètement à plat !

En outre, il est capable de se mettre complètement à plat. Il est donc particulièrement utile pour nettoyer sous les meubles bas comme les lits et les canapés. Enfin, l’aspirateur est doté d’un petit écran qui affiche l’autonomie de la batterie et les modes de nettoyage, ce qui améliore l’interaction avec l’utilisateur. En bas, les deux boutons de commande pour le démarrage/arrêt et le changement de mode. Au-dessus des trois images symbolisant le mode de nettoyage se trouve une bande colorée semi-circulaire. Elle montre les résultats de la technologie DirTect de Roborock.

Quant à la station d’accueil, elle est relativement discrète bien qu’un peu épaisse. Une petite partie à l’arrière reste découverte, ce qui prend un peu plus de place. Cela est dû aux modules de chauffage intégrés qui fournissent de l’eau chaude et de l’air chaud pour laver le rouleau.

Roborock Flexi Pro : performances

Avec une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, le Flexi Pro traite efficacement différents types de taches et de débris. Il nettoie bien les liquides renversés comme le soda, le café et la sauce. Cependant, il nécessite parfois un second passage pour les taches plus tenaces ou séchées.

L’aspirateur propose trois modes de nettoyage : Auto, Eco et Max, en fonction de la saleté que vous essayez de nettoyer. Le premier permet d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration, et il n’est généralement pas nécessaire de changer de mode manuellement. Bien que l’aspirateur soit équipé d’une lampe frontale, celle-ci n’est pas particulièrement utile pour localiser la poussière. Toutefois, elle est utile si vous passez l’aspirateur sous un meuble.

Bien que l’aspirateur ne laisse généralement pas de traces, l’utilisation d’une trop grande quantité de détergent peut entraîner des traces, il est donc préférable d’utiliser la quantité recommandée.

Le Flexi Pro lave la brosse à rouleau à l’eau chaude, puis la sèche à l’air chaud. Le séchage à l’air dure 30 minutes par défaut. À l’aide de l’application, vous pouvez modifier le réglage à 60 ou 90 minutes. Ces fonctionnalités permettent de minimiser les mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries, garantissant ainsi une expérience de nettoyage hygiénique.

Une maniabilité irréprochable

Enfin, la maniabilité du Flexi Pro est irréprochable. Outre le fait que les roues sont entraînées électroniquement, ce qui rend le processus de nettoyage agréable lorsque l’on passe l’aspirateur d’avant en arrière, ce modèle est un choix de premier ordre pour passer l’aspirateur sous les meubles bas. Si vous placez le Flexi Pro sur le sol, l’aspirateur ne mesure que 15 cm de haut. De plus, Roborock a installé un projecteur LED sur la brosse pour vous aider à voir les endroits sombres et difficiles à atteindre, en particulier dans les zones non exposées ou sous les meubles.

En outre, le nettoyage des coins et des bords est un autre point fort de l’aspirateur Roborock. Le Flexi Pro permet de nettoyer les doubles bords. Pour ce faire, la brosse de l’aspirateur eau et poussière atteint le bord des deux côtés. Cela signifie qu’aucune surface sur laquelle vous passez avec l’aspirateur ne reste non nettoyée.

Roborock Flexi Pro : application

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Roborock Flexi Pro est sa connectivité à l’application. Grâce à l’application, vous pouvez ajuster différents paramètres tels que la vitesse des roues, la force d’aspiration, les niveaux d’eau et la vitesse du rouleau. L’application vous permet également de démarrer à distance un cycle d’auto-nettoyage et de définir des horaires de nettoyage et de séchage.

L’interface de l’application est très intuitive, ce qui facilite le réglage des différentes fonctions en fonction de vos préférences. En outre, le Flexi Pro est doté de messages vocaux et d’indicateurs à l’écran pour les besoins d’entretien.

Roborock Flexi Pro : autonomie et utilisation

Le Flexi Pro est relativement silencieux par rapport à des produits analogues, avec un niveau sonore de 70 à 75 décibels. Bien qu’il ne soit pas possible d’avoir une conversation, de regarder la télévision ou d’écouter de la musique pendant qu’il fonctionne, ce niveau sonore est gérable.

Cependant, le séchage des rouleaux est particulièrement bruyant, produisant environ 60 dB. Heureusement, vous pouvez régler les paramètres et programmer le séchage lorsque vous n’êtes pas à la maison afin de minimiser les nuisances.

L’autonomie de la batterie est impressionnante, offrant jusqu’à 50 minutes de nettoyage, ce qui est suffisant pour la plupart des séances de nettoyage. Le Flexi Pro est donc un choix fiable pour les nettoyages rapides et les tâches de nettoyage plus approfondies.

Une maintenance et un entretien faciles

L’entretien du Flexi Pro est simple. En effet, l’aspirateur est doté d’un cycle d’auto-nettoyage pour la brosse à rouleau, qui se déclenche automatiquement après l’avoir placée sur la station d’accueil. Il utilise de l’eau chaude pour minimiser les bactéries, ainsi que de l’air chaud pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.

Le réservoir d’eau sale doit être vidé régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs, car seul le rouleau-brosse est lavé à l’eau chaude. Le rouleau-brosse est également facile à retirer pour le nettoyage, ce qui vous permet d’enlever les cheveux et les débris qui peuvent s’accumuler.

Roborock Flexi Pro : verdict

Le Roborock Flexi Pro m’a impressionné à bien des égards pendant le test. D’une part, il y a le design moderne et la haute qualité de fabrication. D’autre part, le modèle offre toute une série de caractéristiques pratiques qui garantissent un niveau élevé de confort d’utilisation.

Le Roborock Flexi Pro est donc un concurrent de taille sur le marché des aspirateurs eau et poussière, offrant des fonctionnalités avancées telles que le lavage à l’eau chaude de la brosse roulante, le séchage à l’air chaud et la connectivité à l’application. Plus important encore, sa capacité à s’allonger et à nettoyer sous les meubles, combinée à son prix attractif, en font un choix polyvalent et pratique pour tous les ménages.

Si vous donnez la priorité à une technologie de nettoyage innovante et à la facilité d’utilisation à un prix raisonnable, le Roborock Flexi Pro est un investissement digne d’intérêt. Sa qualité de fabrication robuste, ses performances de nettoyage efficaces et son application conviviale en font une option de choix parmi les aspirateurs eau et poussière.

Bien sûr, 499,99 euros, ce n’est pas rien. L’argument est également justifié par le fait qu’il existe de solides aspirateurs robots dotés d’une fonction de nettoyage dans cette gamme de prix qui font tout le travail à votre place.