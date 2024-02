Apple redéfinit l’avenir avec ses chipsets M4 et A18 axés sur l’IA

Dans le domaine en constante évolution de l’intelligence artificielle (IA), Apple semble déterminé à ne pas se laisser distancer. Apple s’apprête à révolutionner l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses appareils avec l’introduction de fonctionnalités IA génératives avancées dans iOS 18. Selon un récent rapport du Economic Daily News, basé à Taiwan, Apple prévoit d’intégrer un moteur neuronal hautement performant dans ses futurs chipsets.

Cette initiative vise à équiper les prochaines générations de chipsets, notamment les Apple M4 et Apple A18, d’une puissance de calcul considérablement accrue, essentielle pour les fonctionnalités d’IA générative.

Le rapport indique qu’Apple a confié à TSMC la tâche de développer une version améliorée du chipset de 3 nm, signalant un investissement majeur dans la recherche et le développement (R&D) pour augmenter le nombre de cœurs de calcul IA intégrés dans ses processeurs. Cette évolution nécessitera, sans aucun doute, un effort intensif en R&D.

Des sources industrielles citées dans le rapport suggèrent qu’Apple a clairement identifié la tendance majeure vers l’IA. Cette année, la firme ne se contentera pas d’améliorer la puissance de calcul IA des processeurs M3 et A17, mais envisage également d’augmenter significativement le nombre et la performance des processeurs de nouvelle génération M4 et A18.

Bien qu’Apple n’ait pas précédemment mis l’accent sur les fonctionnalités d’IA, elle a continuellement peaufiné le moteur neuronal de ses puces de série A. Par exemple, la société a affirmé que la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro et Pro Max dispose d’un moteur neuronal 2x plus puissant que celui de l’A16 Pro de l’iPhone 14 Pro, bien que le nombre de cœurs soit resté identique depuis l’iPhone 12. Cette année pourrait marquer l’introduction d’un moteur neuronal doté de plus de 16 cœurs.

Lors de sa récente conférence sur les résultats financiers, le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé que les fonctionnalités d’IA générative seraient déployées plus tard cette année.

De grosses avancées dans l’IA

Ce n’est pas la première fois que des informations émergent sur la prochaine incursion d’Apple dans le domaine de l’IA. Des analystes réputés d’Apple, tels que Ming-Chi Kuo et Mark Gurman, ont déjà rapporté que la firme prévoit une refonte majeure dans iOS 18, avec l’introduction de nombreuses fonctionnalités d’IA pour Siri, la messagerie, et plus encore. En octobre dernier, Apple a dévoilé son premier modèle de LLM, nommé Ferret, en collaboration avec l’Université Columbia.

Ce modèle LLM open source est présenté comme étant plus efficace que GPT-4 pour comprendre et décrire les petites régions d’images. Nous pourrions voir des fonctionnalités d’IA alimentées par Ferret dans les prochains iPhone et Mac.

Alors qu’un moteur neuronal amélioré pourrait apporter des fonctionnalités d’IA puissantes, cela signifie également que certaines fonctionnalités pourraient être exclusives à la série iPhone 16 et aux Mac à venir. Seriez-vous prêt à investir davantage pour bénéficier de ces fonctionnalités d’IA ?