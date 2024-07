Accueil » La caméra de l’iPhone 17 sera un capteur Samsung et non Sony

Apple pourrait bientôt faire un changement majeur dans sa chaîne d’approvisionnement en intégrant des capteurs photo fabriqués par Samsung à partir de 2026, c’est-à-dire pour la série iPhone 17. Cette décision marquerait la fin de plus de 10 ans de collaboration exclusive avec Sony pour les capteurs photo de l’iPhone.

Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, Apple envisage d’utiliser des « capteurs d’image CMOS ultra grand-angle de 48 mégapixels de 1/2,6 pouces » fabriqués par Samsung dès 2026. Cette rumeur ne précise pas si Samsung remplacera Sony pour d’autres capteurs photo de l’iPhone, mais indique un changement significatif dans la stratégie d’approvisionnement d’Apple.

Tim Cook, PDG d’Apple, avait déjà confirmé en 2022 que Sony était le fournisseur des capteurs photo de l’iPhone depuis plus de 10 ans. Des rapports antérieurs ont également suggéré que les capteurs Sony étaient utilisés dans des modèles comme l’iPhone 6 et l’iPhone 8.

Malgré ce potentiel changement de fournisseur, il est peu probable que les photos prises avec le probable iPhone 17 commencent à ressembler à celles prises avec un smartphone Samsung. Apple met un point d’honneur à créer des images « fidèles à la réalité », comme l’a souligné Jon McCormack, vice-président des caméras chez Apple, dans une interview avec PetaPixel.

Cependant, si la rumeur se confirme, le passage à un capteur de 48 mégapixels représenterait une amélioration notable par rapport au capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels de l’iPhone 15 Pro. Cela pourrait se traduire par des photos plus détaillées et une meilleure qualité d’image globale.

Un avantage pour les vidéos « spatiales » avec l’iPhone 17 ?

Ce changement pourrait également bénéficier aux vidéos « spatiales » stéréoscopiques de Vision Pro, créées par l’objectif ultra grand-angle et l’objectif principal fonctionnant en tandem. Actuellement, ces vidéos sont souvent floues, même dans des conditions de bonne luminosité, et presque inutilisables en faible luminosité. L’intégration d’un capteur de 48 mégapixels pourrait considérablement améliorer la qualité de ces vidéos.

Si Apple décide effectivement de passer à des capteurs photo fabriqués par Samsung pour l’iPhone 17, cela marquerait un tournant dans la stratégie de l’entreprise. Ce changement pourrait non seulement améliorer la qualité des photos et des vidéos prises avec les futurs iPhone, mais aussi renforcer les capacités de Vision Pro. Il reste à voir comment cette transition se déroulera et quels autres changements elle pourrait entraîner pour les utilisateurs d’iPhone.