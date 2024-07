Test de la Withings ScanWatch Nova : Alliant élégance et technologies de santé

La montre Withings ScanWatch Nova est conçue dans la tradition des montres de plongée (pensez à Rolex). Ce look emblématique comprend un boîtier en acier inoxydable, une bague tournante en céramique, des index et des aiguilles phosphorescents, un bracelet métallique et un cadran en verre saphir.

Deux bracelets sont fournis avec la montre Nova : Oyster métal et fluoroélastomère. Le bracelet en fluoroélastomère est un bracelet en silicone qui convient parfaitement à l’exercice physique. Withings propose d’autres bracelets et couleurs en cuir (50 euros), en PET recyclé tissé (36 euros) et en fluoroélastomère (36 euros).

La Withings ScanWatch Nova est une véritable montre de plongée classée 10 ATM, ce qui signifie qu’elle peut résister à une profondeur de 110 yards, soit plus de la longueur d’un terrain de football ! 10 ATM signifie également qu’elle peut résister aux éclaboussures, à la pluie ou à la neige, à la douche, à la natation, à la plongée dans l’eau, à la plongée avec tuba et aux sports nautiques à grande vitesse.

La partie intelligente de la ScanWatch est contenue dans un petit écran circulaire intégré au cadran de la montre et sous le boîtier où elle repose sur le poignet.

L’ouverture de la boîte contenant la ScanWatch Nova témoigne de son élégance. L’emballage présente la montre comme une pièce de joaillerie fine — ce que l’on peut dire qu’elle est.

Dans la magnifique boîte, on retrouve :

Withings ScanWatch Nova

Bracelet métallique

Bracelet en élastomère fluoré

Outils pour dimensionner le bracelet

Withings ScanWatch Nova : design

La Withings ScanWatch Nova est dotée d’un cadran de 42 mm et d’un design qui rappelle les montres de plongée traditionnelles. Si vous avez toujours regardé d’autres smartwatches mais que vous n’avez pas admiré leur utilisation d’écrans entièrement numériques, alors une smartwatch hybride comme la Nova est idéale. Je suis personnellement dans ce camp.

J’ai possédé une Pixel Watch, mais j’ai arrêté de la porter parce que je ne l’utilisais pas à son plein potentiel, et je préférais porter une montre traditionnelle à la place. La Withings ScanWatch Nova associe ce look traditionnel à des fonctions de suivi de la santé, ce qui en fait à mon avis la smartwatch parfaite.

Bien que la Nova utilise un design similaire à celui de la Horizon, Withings y a apporté quelques améliorations notables. Elle est plus fine au niveau du corps (et plus étroite de 1 mm sur le cadran de la montre) et a perdu du poids, passant de 72 g à 52,6 g. Cela fait une énorme différence pour un usage quotidien.

La ScanWatch Horizon n’était pas nécessairement lourde, mais en comparaison, c’est comme si vous portiez une enclume attachée à votre poignet par rapport au poids plume de la ScanWatch Nova. Le design plus léger la rend également plus confortable à porter au lit le soir, ce que vous devriez faire, puisqu’elle peut suivre votre sommeil et vous présenter un score de performance de sommeil le lendemain matin (plus d’informations à ce sujet plus tard).

Withings livre la ScanWatch Nova avec tout ce dont vous avez besoin pour l’ajuster parfaitement, y compris des maillons de rechange pour le bracelet métallique si vous avez besoin de l’agrandir, ainsi qu’un support en plastique et un marteau en métal pour vous aider à ajouter ou à retirer des maillons si nécessaire. Il est essentiel de trouver l’ajustement parfait pour que le ScanWatch Nova enregistre des données précises. Je pense que personne ne devrait avoir trop de mal à trouver un bon ajustement avec la Nova, car il est possible d’enlever des maillons de taille normale ou de taille moyenne du bracelet.

Un bracelet sport en fluoroélastomère, assorti à la couleur du cadran — il est disponible en noir, vert et bleu — est également inclus. Il est doux et flexible et devrait offrir un ajustement plus sûr si vous avez du mal avec le bracelet métallique Oyster. Les deux bracelets sont dotés d’une fonction de déverrouillage rapide pour faciliter le changement.

Un petit cadran qui a tout sa place

À 12 heures, vous trouverez un écran numérique de 0,63 pouce qui indique clairement qu’il ne s’agit pas d’une montre analogique traditionnelle. Il est légèrement plus grand que l’écran de 0,5 pouce de la Horizon et Withings affirme avoir augmenté la résolution pour améliorer la lisibilité. Le texte est clair, net et lisible.

Je n’ai eu aucun problème à lire l’écran et grâce à un capteur de lumière ambiante, il ajustera automatiquement la luminosité si nécessaire. Si vous souhaitez consulter l’écran, mais que les aiguilles le couvrent, il suffit d’appuyer sur la couronne pour qu’elles s’écartent immédiatement et s’installent sur les positions 10 et 2. Si aucune des aiguilles ne couvre l’écran, elles resteront à leur place lorsque vous appuierez sur la couronne.

La façon d’interagir avec la ScanWatch Nova est analogue à celle d’une Apple Watch, dans la mesure où vous faites défiler la couronne pour naviguer dans les menus. Mais, il n’y a pas d’option d’écran tactile ici et les menus sont uniquement en noir et blanc. J’aime cette approche plus basique, je l’ai trouvée incroyablement intuitive et il n’y a pas de risque de sélectionner la mauvaise application ou option.

Withings ScanWatch Nova : caractéristiques

L’arrière de la ScanWatch Nova comporte quatre capteurs pour la fréquence cardiaque, la SpO2, l’électrocardiogramme (ECG) et un nouveau module TempTech24/7 qui constitue la principale amélioration par rapport à la précédente ScanWatch Horizon. Vous trouverez le même ensemble de capteurs sur le ScanWatch 2, récemment sorti. La principale différence entre la ScanWatch 2 et la ScanWatch Nova est leur design, la première ayant une apparence plus habillée.

L’utilisation de ces capteurs et l’obtention de données sont incroyablement faciles et lorsque vous connectez pour la première fois la ScanWatch Nova à votre téléphone et à l’application Withings qui l’accompagne, des tutoriels vous sont présentés pour chacun d’entre eux afin de vous permettre de vous familiariser avec le fonctionnement de l’appareil.

Votre fréquence cardiaque et votre température 24/7 fonctionnent en permanence en arrière-plan et il vous suffit de faire défiler le menu jusqu’à l’une d’entre elles pour afficher la mesure actuelle. Pour les relevés de SpO2 et d’ECG, vous devez couvrir le cadran de la montre avec votre autre main pendant 30 secondes, car le cadran de la montre fait office de capteur.

Naturellement, vous ne pourrez pas voir quand les 30 secondes sont écoulées, c’est pourquoi la ScanWatch Nova émet une vibration plutôt agréable pour vous avertir que le temps est écoulé. Dès qu’un relevé est effectué, une notification s’affiche sur votre téléphone, vous invitant à consulter les résultats. Je n’ai eu aucun problème à obtenir un résultat d’ECG (le mien était normal).

Bien sûr, la Withings ScanWatch Nova n’est pas la seule smartwatch à offrir cette fonctionnalité — bien qu’elle soit le premier wearable de santé à offrir le suivi de la température 24/7 — mais elle est l’une des rares à avoir été évaluée cliniquement et développée en collaboration avec des médecins et des professionnels de la santé (Withings précise que le capteur de SpO2 n’est pas de qualité médicale). Withings affirme que le suivi de la température 24/7, qui fournit des « fluctuations de base de la température corporelle diurne et nocturne », peut aider à indiquer le début d’une maladie ou d’autres problèmes de santé. Vous pouvez également partager vos rapports de santé directement avec des médecins via l’application Withings.

Les données enregistrées s’affichent clairement dans l’application Withings. La ScanWatch Nova détecte automatiquement le moment où vous vous endormez, il n’est donc pas nécessaire d’activer un quelconque réglage avant de vous endormir.

Elle peut suivre vos séances d’entraînement

Si vous souhaitez utiliser la ScanWatch Nova au maximum de son potentiel, elle peut également suivre une série de séances d’entraînement. Les options sont limitées à la course à pied, la marche, la natation, le vélo et « autre ». La nouveauté de la Nova est sa capacité à détecter automatiquement les séances d’entraînement. Une pression longue sur la couronne met l’entraînement en pause et une autre pause longue le redémarre. Vous pouvez également faire défiler l’écran jusqu’à l’icône d’arrêt carrée et appuyer longuement pour mettre fin à l’entraînement.

Lorsque vous commencez une séance d’entraînement, vous trouverez également des actions de démarrage et d’arrêt, ainsi que des données en direct dans l’application. La ScanWatch Nova n’a pas non plus de GPS intégré, mais peut utiliser les capacités GPS de votre téléphone pour suivre avec précision vos séances d’entraînement. Cela signifie bien sûr que vous ne pouvez pas laisser votre téléphone à la maison, mais si vous vous entraînez avec de la musique, vous aurez probablement votre téléphone avec vous de toute façon.

Il serait juste de dire que le ScanWatch Nova est d’abord un tracker de santé et ensuite un tracker de fitness. Si vous êtes un triathlète ou un coureur d’ultra marathon, ce n’est probablement pas la montre qu’il vous faut, même si vous bénéficierez sans aucun doute de données de santé précises et perspicaces.

Des fonctionnalités de smartwatch assez light

Enfin, parce qu’elle est aussi une smartwatch, la Withings ScanWatch Nova affichera les messages et les notifications des applications installées sur votre téléphone. Vous pouvez choisir les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications ou non dans l’application Withings. Personnellement, j’ai activé les notifications des applications de messagerie et désactivé toutes les autres. Lorsque je reçois un message, il s’affiche sur le petit écran OLED, le texte défilant sur une seule ligne.

Certaines personnes préféreront peut-être voir un message entier et pouvoir y répondre depuis leur montre. Ce n’est pas possible avec la ScanWatch Nova, mais en ce qui me concerne, j’aime bien. Mon opinion sur les smartwatches est qu’elles sont simplement une extension d’un téléphone, et non un remplacement. Si je vois un message arriver sur ma montre, mon premier réflexe est de sortir mon téléphone de ma poche pour le lire entièrement et y répondre, je ne vais pas être quelqu’un qui parle à sa montre pour lui dicter un message.

Il se pourrait bien que ce soit cette interaction, ou son absence, qui persuade quelqu’un d’acheter la Withings ScanWatch Nova. Il s’agit d’un produit totalement différent d’une montre comme l’Apple Watch, qui offre beaucoup plus d’interactivité.

Withings ScanWatch Nova : performances

En ce qui concerne ses capacités de suivi de la condition physique, la Withings ScanWatch fait un très bon travail en enregistrant des mesures précises lorsque vous sélectionnez une séance d’entraînement, ainsi qu’en enregistrant automatiquement lorsque vous vous endormez.

Comme indiqué précédemment, en ce qui concerne les séances d’entraînement, la ScanWatch Nova détecte automatiquement lorsque vous effectuez une activité. Tout ce qu’elle pouvait afficher, c’était la durée et le jour de la séance. Pas de distance ni de vitesse. Lorsqu’un mode d’entraînement est activé, les écrans que vous parcourez changent par rapport aux options par défaut. Le premier écran affiche toujours l’heure au format numérique, mais en dessous, vous voyez également la distance parcourue.

Il est intéressant de noter que les données cartographiques enregistrées dans l’application affichent un écran noir avec l’itinéraire que j’ai emprunté.

Lorsque vous faites défiler la montre, vous pouvez voir votre fréquence cardiaque, votre rythme et votre température corporelle. Bien sûr, sur une montre comme l’Apple Watch, vous pouvez afficher plusieurs mesures de données sur un seul écran, ce qui sera sans aucun doute plus utile pour les vrais fanatiques de fitness.

En ce qui concerne le suivi de la santé, toutes les données enregistrées sont présentées de manière claire et efficace dans l’application compagnon. Sachant qu’il est peu probable qu’une personne moyenne sache ce qu’est un bon ou un mauvais ECG ou une saturation en oxygène, l’application affiche une coche verte d’approbation si vous êtes en bonne forme.

La génération de données est également simple, puisque la montre elle-même et l’application vous indiquent comment enregistrer un ECG et une mesure de SpO2. Vous devez passer votre main sur le cadran de la montre, qui fait office de capteur, et la montre émet une vibration lorsque la période d’enregistrement de 30 secondes est écoulée.

Pas de fonction de localisation

Outre le choix des applications pour lesquelles vous souhaitez afficher des notifications, vous pouvez également personnaliser d’autres aspects de la montre à partir de l’application, comme l’ordre des options d’entraînement ou l’ordre des écrans qui s’affichent lorsque vous les faites défiler à l’aide de la couronne.

L’application vous permet également de savoir combien il reste de batterie à la ScanWatch Nova et vous pouvez également programmer une alarme pour vous réveiller le matin. Ce que vous ne pouvez pas faire avec l’application ou la ScanWatch Nova, c’est activer une quelconque fonction « Localiser ». Cela signifie que si vous perdez la Nova quelque part, ou si vous oubliez simplement où vous l’avez mise à la maison, vous ne pouvez pas lui permettre de jouer des sons pour vous aider à la localiser.

Bien qu’il soit juste de supposer que Withings s’attend à ce que la ScanWatch Nova soit portée à votre poignet presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (en particulier si vous voulez suivre votre sommeil en permanence), le fait est que vous l’enlèverez probablement de temps en temps.

Withings ScanWatch Nova : autonomie

Une fois sorti de la boîte, le Nova devra être complètement chargé, ce qui ne prend pas beaucoup de temps. Withings affirme qu’une batterie pleine durera 30 jours, loin de l’Apple Watch qui doit être rechargée tous les jours ou tous les deux jours. Cette autonomie phénoménale s’explique principalement par le fait que la partie intelligente est reléguée à un petit écran circulaire monochrome sur le cadran de la montre, mais qu’elle transmet toujours les informations nécessaires. En comparaison, l’écran d’Apple, tout en couleurs, magnifique et modifiable à l’infini, est très gourmand en batterie.

Pour tester la montre, je l’ai portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lors d’une semaine entière de vacances, et j’ai délibérément laissé le chargeur. À mon retour, j’avais toutes sortes de mesures à consulter. La Nova avait encore 62 % d’autonomie.

Notez que la recharge de la Nova nécessite un petit accessoire avec un port USB-C (câble inclus). La recharge est la fonction la moins élégante de la montre. J’aurais apprécié une méthode plus simple, comme celle utilisée par Apple pour la recharge magnétique.

Withings ScanWatch Nova : verdict

Qu’est-ce que cela fait de porter la ScanWatch Nova jour après jour ? En tant que personne qui sort d’une année à porter la Pixel Watch 3-4 jours par semaine (parce que la charge est une douleur), je me retrouve à porter la Nova tous les jours — et toute la nuit.

C’est facile à faire lorsqu’elle n’a besoin d’être rechargée que toutes les trois semaines environ. Oui, la Nova est plus chère qu’une Pixel Watch. Après plus d’un mois passé avec la Withings ScanWatch Nova, j’ai rangé ma Pixel Watch dans un tiroir.