Apple restreint les Web Apps sur iOS 17.4 dans l’UE : un changement radical ?

Apple semble désactiver la possibilité d’utiliser des Web Apps directement depuis l’écran d’accueil de l’iPhone dans l’Union européenne.

Le support pour les Progressive Web App, alias PWA, semble être rompu dans l’UE pendant les deux premières bêtas d’iOS 17.4, mais aujourd’hui, le développeur Maximiliano Firtman a déclaré dans un post sur X que les Web Apps sont toujours désactivées dans la troisième bêta, arrivée hier. « À ce stade, c’est une fonctionnalité désactivée volontairement », a écrit Firtman.

We can confirm that PWAs on iOS 17.4 are turned off for EU users on b3, while Apple keeps silent about it as if it’s not happening.

At this point, it’s a feature disabled on purpose, and they want to keep it that way for the stable version to ship in a few weeks to all users. https://t.co/kZHVxmRijX

— Maximiliano Firtman (@firt) February 14, 2024