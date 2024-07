Accueil » Juillet explosif sur Xbox Game Pass : Call of Duty Modern Warfare 3 et Valorant

Juillet explosif sur Xbox Game Pass : Call of Duty Modern Warfare 3 et Valorant

Juillet explosif sur Xbox Game Pass : Call of Duty Modern Warfare 3 et Valorant

Le mois de juillet semble être le mois des FPS pour le Xbox Game Pass, les rumeurs se multipliant. On prétend que Call of Duty Modern Warfare 3 arrive sur le Xbox Game Pass. Et ce n’est pas tout. Nous pourrions également assister au lancement mondial de la Valorant sur le Game Pass deux jours après l’arrivée de MW3 sur le service d’abonnement.

Selon un post X de @eXtas1stv, qui écrit pour eXputer, le populaire FPS de Riot, Valorant, sera lancé mondialement sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S le 26 juillet. Ce lancement suit de près l’arrivée de Modern Warfare 3 sur le Xbox Game Pass pour consoles et PC, qui est censé arriver sur le service le 24 juillet.

Un peu plus tôt, un rapport d’Insider Gaming affirmait que Modern Warfare 3 arriverait sur le Game Pass ce mois-ci. Les rapports se sont multipliés juste après les changements de prix importants du Game Pass. D’autres sources confirmant la date de la deuxième moitié du mois de juillet, le 24 semble être la date confirmée.

D’autre part, Riot Games a annoncé la bêta de Valorant sur console lors du Summer Game Fest de cette année. Ils ont également promis une sortie avant la fin de l’année. Cependant, @eXtas1stv affirme que le lancement mondial de la console Valorant aura lieu juste après la fin de la période de bêta-test, le 24 juillet.

Cela constitue une belle fin de juillet 2024 pour les utilisateurs du Game Pass, ainsi qu’un moment excitant pour ceux qui souhaitent souscrire à un abonnement. Pour rappel, Valorant PC est déjà sur le Game Pass et offre plusieurs avantages dont des boosts pour vous aider à monter rapidement en niveau.

Call of Duty justifie-t-il les hausses de prix du Xbox Game Pass ?

En ce qui concerne Call of Duty, nous savons que Black Ops 6 sera officiellement disponible dès le premier jour pour le Game Pass. L’acquisition d’Activision semble boucler la boucle, car Microsoft s’assure que son service d’abonnement bénéficie du meilleur de tous les jeux.

Que pensez-vous des derniers ajouts au Game Pass ? Cela justifie-t-il les prix élevés et le nouveau palier Xbox Game Pass ?