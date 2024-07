Xiaomi lancera le Mix Flip en Europe : Un smartphone pliable pour rivaliser avec Samsung

Xiaomi va intensifier la concurrence avec Samsung sur le marché européen des smartphones pliables. Le fabricant chinois a récemment annoncé le lancement du Mix Flip, son premier smartphone à écran pliable vertical, en Chine.

Cette initiative marquerait une étape importante, car jusqu’à présent, les modèles pliables de Xiaomi étaient exclusivement disponibles en Chine.

La semaine dernière, Xiaomi a dévoilé le Mix Flip, un smartphone pliable verticalement analogue aux smartphones à clapet classiques. Nikolai Nankov, le Country Manager de Xiaomi pour la Bulgarie, a confirmé au magazine MobileBulgaria que le Mix Flip sera disponible dans les prochaines semaines en Europe de l’Est.

Le lancement est prévu après le 15 août 2024, avec un prix estimé à environ 2600 lev, soit environ 1300 euros.

Spécifications techniques impressionnantes du Mix Flip

Le Xiaomi Mix Flip se distingue par un écran OLED pliable principal de près de 6,9 pouces avec une luminosité maximale de 3000 nits et une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. L’extérieur du smartphone comporte un écran secondaire de 4 pouces, intégrant les deux caméras principales du téléphone.

Sous le capot, le Mix Flip est équipé du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Côté photographie, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus à détection de phase et stabilisation optique d’image, ainsi qu’une caméra à zoom avec un capteur de 50 mégapixels et une capacité de zoom optique 2x.

Autonomie et capacités de stockage

Un des points forts du Mix Flip est sa batterie de presque 4800 mAh, une capacité exceptionnelle pour un smartphone pliable. En Chine, le Mix Flip est disponible en trois variantes de stockage : 12 ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de mémoire interne. Les configurations disponibles en Europe n’ont pas encore été confirmées.

Le choix de Xiaomi de distribuer des unités de test aux médias occidentaux avant le lancement officiel en Europe suggère une stratégie de commercialisation plus globale. Cette démarche indique que le Mix Flip ne se limitera pas au marché chinois, contrairement aux précédents modèles comme le Xiaomi Mix Fold.

En résumé, avec le lancement du Mix Flip en Europe, Xiaomi espère concurrencer directement Samsung dans le marché des smartphones pliables. Ce modèle combine des caractéristiques techniques de pointe avec un design innovant, ce qui pourrait attirer les consommateurs européens à la recherche de nouvelles expériences mobiles.