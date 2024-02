Google s’apprête à moderniser la connexion : un aperçu de ce qui nous attend

Google s’apprête à moderniser ses pages de connexion, promettant une interface utilisateur rafraîchie et plus moderne. Cette initiative, soulignée par une bannière informative sur les pages de connexion actuelles, laisse présager l’intégration prochaine de la philosophie de design « Material You » de Google.

Ce changement vise non seulement à améliorer l’esthétique visuelle, mais aussi à simplifier la navigation pour les utilisateurs à travers le Web et les applications mobiles.

L’adoption prévue de « Material You » devrait apporter une cohérence visuelle et une personnalisation accrue, alignées sur les standards esthétiques modernes de Google. Cependant, au-delà de l’amélioration de l’interface, cette mise à jour pourrait également signaler un changement stratégique important concernant la gestion des identifiants utilisateurs.

Google intensifie ses efforts pour promouvoir les alternatives aux mots de passe traditionnels, notamment les passkeys, qui offrent une méthode de connexion plus sécurisée et plus pratique. En rendant les passkeys comme méthode de connexion par défaut pour les comptes personnels et professionnels, Google ambitionne de réduire la dépendance aux mots de passe, souvent vulnérables aux attaques et difficiles à gérer.

Bien que ces changements restent, pour l’instant, du domaine de la spéculation, l’annonce de la refonte et l’importance accordée à l’utilisation des passkeys sur les pages de connexion actuelles de Google suggèrent une évolution notable dans la manière dont les utilisateurs accèdent à leurs comptes et services en ligne. Il reste à voir comment ces nouveautés seront accueillies et intégrées par les utilisateurs et les partenaires de Google à travers le Web.