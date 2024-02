Révolutionnez votre travail d’équipe avec Slack AI

Slack s’apprête à révolutionner la gestion du travail en équipe avec le lancement d’une suite de fonctionnalités intégrées d’intelligence artificielle, destinées à optimiser la communication et l’organisation au sein des entreprises.

Cette avancée, baptisée Slack AI, promet de transformer l’expérience utilisateur sur la plateforme en offrant des résumés de discussions et des récapitulatifs de canaux, tout en permettant aux utilisateurs de poser des questions spécifiques sur leur environnement de travail.

L’initiative Slack AI, qui a fait l’objet de tests préliminaires l’année dernière, est désormais en cours de déploiement sous forme d’option payante pour les utilisateurs de Slack Enterprise. Cette innovation pourrait s’avérer particulièrement utile pour les employés cherchant à se mettre à jour sur des fils de discussion auxquels ils ont été mentionnés, ou désireux de se tenir informés des conversations récentes au sein de leurs canaux de travail.

Avec l’emploi de l’IA générative pour améliorer la recherche et la capacité de résumé, Slack AI est conçu pour analyser et condenser d’énormes volumes de données en informations concises et exploitables. Cette facilité d’accès à l’information est désormais disponible en tant qu’option payante pour les abonnés de Slack Enterprise, offrant une solution intuitive qui ne nécessite aucune formation préalable et peut être mise en œuvre ou interrompue rapidement. Cette option offre la possibilité de résumer les messages non lus, ceux publiés au cours des 7 derniers jours, ou ceux envoyés sur une période personnalisée, facilitant ainsi le rattrapage des informations clés après une absence.

En outre, Slack AI est capable de répondre à des questions concernant des projets spécifiques ou la politique de l’entreprise, à condition que ces sujets aient été abordés dans Slack. L’outil peut même définir les acronymes utilisés, s’appuyant sur les messages pertinents pour fournir des éclaircissements.

L’intégration de Slack AI avec d’autres applications tierces enrichit encore cette expérience, en permettant par exemple de résumer des documents Notion directement dans les aperçus de liens, ou de poser des questions sur des contenus stockés dans Box.

Uniquement en anglais américain et britannique pour le moment

Slack ne se contente pas de ces nouveautés et annonce le développement d’autres outils destinés à résumer et prioriser l’information. Parmi les fonctionnalités à venir, une nouvelle option de digest offrira les points forts des canaux sélectionnés, idéale pour les utilisateurs pressés par le temps. La plateforme travaille également à l’intégration native d’Einstein Copilot, un chatbot IA capable de rédiger des messages aux collègues.

Il est important de souligner que les modèles de Large Language Model (LLM) utilisés par Slack sont hébergés directement sur la plateforme, garantissant ainsi que les données des clients restent isolées et ne sont pas utilisées au profit d’autres clients. Slack assure également que ces données ne serviront pas à l’entraînement des LLM.

Bien que les détails concrets sur la tarification de l’option Slack AI restent à préciser, le service sera initialement disponible en anglais américain et britannique, avec des plans supplémentaires et des options de prise en charge linguistique prévus pour bientôt.