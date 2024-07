Meta AI : Nouveaux outils de création d’images et disponibilité élargie à 22 pays

Meta, le géant technologique, continue de faire évoluer ses technologies d’intelligence artificielle (IA) avec des mises à jour régulières. Cette fois, c’est Meta AI, l’assistant virtuel gratuit intégré aux applications de Meta — Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp — qui se voit doté de nouvelles fonctionnalités et d’une disponibilité élargie.

Meta AI est désormais disponible dans 22 pays, y compris les nouveaux ajouts :

Argentine

Chili

Colombie

Équateur

Mexique

Pérou

Cameroun

En plus de cette expansion géographique, Meta AI supporte désormais sept nouvelles langues, offrant une interaction en :

Français

Allemand

Hindi

Italien

Portugais

Espagnol

Nouvelles fonctionnalités pour les plateformes de Meta

Meta renforce ses plateformes les plus populaires avec des capacités IA innovantes. Sur Instagram, Facebook, Messenger, et WhatsApp, vous pouvez maintenant créer et personnaliser des images de manière simple. Il suffit de taper « imagine » pour décrire ce que vous voulez, puis demander à Meta AI d’ajuster l’image en ajoutant ou supprimant des objets, voire en animant certaines parties.

Cette fonctionnalité, nommée Imagine Edit, est d’abord lancée en anglais, avec des plans pour intégrer d’autres langues prochainement.

La fonctionnalité « Imagine me » permet de vous voir dans divers scénarios. En envoyant « Imagine me » dans une discussion avec Meta AI, vous pouvez vous retrouver dans des situations fantastiques comme « Imagine me avec une autruche ». Actuellement en phase bêta aux États-Unis, cette fonctionnalité sera bientôt disponible dans d’autres langues et pays.

Partage d’images générées par l’IA

Bientôt, il sera possible de partager directement les images créées avec Meta AI dans vos publications. Cette option permettra de générer des images dans le fil d’actualité, les stories, les commentaires et les messages sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Cette fonctionnalité débutera en anglais cette semaine.

Avec l’introduction de nouveaux outils créatifs basés sur l’IA et l’expansion de Meta AI à travers le monde, Meta démontre que l’IA est une priorité majeure. Cependant, ces fonctionnalités peuvent potentiellement contribuer à la confusion et à la désinformation sur les réseaux sociaux. Bien que Meta ait promis d’étiqueter les contenus générés par l’IA, cette fonctionnalité n’est pas encore largement disponible. L’étiquette IA n’apparaît que si Meta détecte des indicateurs d’image IA standard de l’industrie ou si les utilisateurs divulguent qu’ils ont téléchargé du contenu généré par l’IA, ce qui signifie que de nombreuses images pourraient ne pas être étiquetées.