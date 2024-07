NotchNook : Transformez l’encoche de votre MacBook en outil pratique

Après une application pour mettre en valeur le nettoyage de votre corbeille, voici une nouvelle application qui pourrait être très utile pour les utilisateurs de MacBook ! L’encoche des écrans d’iPhone et de MacBook a toujours suscité des débats, mais tant qu’Apple ne nous propose pas une meilleure alternative, autant en tirer profit. C’est précisément ce que propose NotchNook, une nouvelle application qui transforme l’encoche de votre ancien MacBook en une barre d’outils extensible, rappelant la fonctionnalité Dynamic Island des iPhone.

NotchNook offre une solution ingénieuse pour transformer ce qui est souvent perçu comme une gêne en un outil pratique. En utilisant cette application, même les MacBook sans encoche peuvent bénéficier de la fonctionnalité en ajustant la taille de la barre d’outils.

Lorsque NotchNook n’est pas utilisée, elle se fond discrètement dans l’écran, ressemblant à une encoche classique. Mais en le survolant avec la souris ou en cliquant dessus, elle se transforme en un espace interactif, ou « nook », où vous pouvez contrôler directement les applications compatibles et accéder à divers raccourcis.

NotchNook offre également une fonctionnalité de « bac à dossiers », permettant de stocker temporairement des fichiers pour faciliter le multitâche entre les applications et les bureaux. De plus, l’application propose de nombreuses options de personnalisation pour ajuster la taille et l’agencement des différentes sections du nook.

Cependant, comme mentionné par The Verge, NotchNook a encore du chemin à parcourir pour s’améliorer. Par exemple, les nombreuses demandes de permissions peuvent être déroutantes pour certains utilisateurs. Il n’est pas toujours confortable de donner à une application tierce l’accès à des fonctionnalités comme le contrôle de l’application Musique.

Améliorations et compatibilité de NotchNook

Le passage du coin à l’encoche peut également sembler moins fluide, la barre d’outils rétrécissant légèrement avant de disparaître, ce qui peut donner l’impression que l’encoche devient temporairement plus petite. Actuellement, NotchNook n’est compatible qu’avec quelques applications multimédias, mais des mises à jour futures devraient étendre cette compatibilité. Les développeurs, Lo.cafe, semblent attentifs au retour des utilisateurs. Après avoir reçu des critiques sur le prix et la durée de l’essai, ils ont ajusté l’application.

Vous pouvez télécharger NotchNook et l’essayer gratuitement pendant deux jours. Une fois l’essai terminé, vous pouvez vous abonner pour 3 dollars par mois ou l’acheter pour 25 dollars.

NotchNook est une application amusante et prometteuse, surtout pour les utilisateurs d’iPhone habitués à la Dynamic Island. Si les développeurs continuent d’améliorer l’application, elle pourrait devenir un outil indispensable pour les utilisateurs de MacBook, transformant un élément controversé en un atout pratique.

Je suis un peu réticent à l’idée de payer pour des applications qui ne font qu’ajouter des fonctionnalités qui auraient dû être incluses dans le système d’exploitation, pour commencer, mais au moins vous pouvez les tester gratuitement avant – et si vous les trouvez utiles, il est plus logique d’acheter l’application.