L’avenir d’Android est là : voici Android 15 Developer Preview

Il peut sembler que peu de temps s’est écoulé depuis la sortie d’Android 14, et c’est vrai ; il ne s’est écoulé que quatre mois. Google prépare la première Developer Preview de sa prochaine version d’Android en février et Google pousse maintenant la première version de la prochaine mise à jour majeure d’Android, Android 15.

Les passionnés d’Android, préparez-vous à l’excitation : Google vient de lancer la première Developer Preview d’Android 15, marquant ainsi le début de la mise à jour majeure suivante d’Android.

Il s’agit de la première étape d’un processus de plusieurs mois pour le déploiement d’Android 15, qui comprendra de nombreuses Developer Preview et bêtas avant la sortie finale plus tard cette année. Alors, quels sont les nouveautés, quand Android 15 sortira-t-il officiellement, et devriez-vous le télécharger ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Google annonce que Android 15 se concentre sur trois domaines principaux : la confidentialité/sécurité, le soutien aux créateurs et développeurs, et la maximisation des performances des applications.

Concernant les mises à jour de confidentialité et de sécurité, Google a élevé les services AD d’Android au niveau d’extension 10. En termes simples, cela signifie une nouvelle technologie sous le capot qui « améliore la confidentialité des utilisateurs et permet des expériences de publicité personnalisée efficaces pour les applications mobiles ».

Un changement plus visible pour les utilisateurs est l’ajout du partage d’écran partiel. Désormais, vous pouvez enregistrer une partie spécifique d’une application plutôt que l’écran entier. De plus, Google ajoute plus de types de données sur la forme physique et la nutrition à sa plateforme Health Connect, et il y a des mesures de sécurité accrues pour les fichiers pour vous protéger davantage contre les malwares et les modifications de fichiers indésirables.

Android 15 introduit également des modifications au niveau de la caméra. Plus précisément, les améliorations en basse lumière « donnent aux développeurs le contrôle pour augmenter la luminosité de l’aperçu de la caméra ». De même, Android 15 vous permettra d’avoir un contrôle plus précis du flash de la caméra. Et si vous êtes un créateur de musique, Android 15 ajoute la prise en charge de UMP pour les applications MIDI virtuelles, permettant plus de fonctionnalités avec les applications de composition et de synthétiseur.

En ce qui concerne les performances des applications, Android 15 met à niveau le Android Dynamic Performance Framework (connu également sous l’acronyme ADPF). Sur les « appareils compatibles » exécutant Android 15, cette mise à niveau de l’ADPF ajoute un nouveau mode d’efficacité énergétique qui améliorera les « charges de travail en arrière-plan de longue durée ». Il y a également de nouveaux seuils thermiques qui devraient réduire la limitation thermique.

Comme vous pouvez le voir, beaucoup de nouveautés d’Android 15 se concentrent sur des améliorations en coulisses. Google annoncera presque certainement des fonctionnalités supplémentaires dans les futures Developer Preview et bêtas, mais pour l’instant, tout indique qu’Android 15 sera une mise à jour assez timide par rapport à Android 14.

C’est ce qui est nouveau dans Android 15. Mais qu’en est-il de sa date de sortie ? La Developer Preview 1 est disponible dès aujourd’hui. Une deuxième Developer Preview est attendue en mars, suivie de plusieurs sorties bêta entre avril et juillet.

Selon le calendrier ci-dessus, la sortie finale est prévue pour août ou septembre. Il est toujours possible que les choses soient retardées au fil des mois, mais c’est ce que nous attendons actuellement.

Devriez-vous télécharger Android 15 dès maintenant ?

Alors, avec l’arrivée de la Developer Preview 1 d’Android 15, cela signifie-t-il que vous devriez vous précipiter pour le télécharger sur votre smartphone ? Probablement pas.

Comme son nom l’indique, la Developer Preview 1 est destinée aux développeurs et non à une utilisation quotidienne. Les Developer Preview sont souvent remplies de bugs, surtout la toute première pour une grande mise à jour d’Android comme celle-ci. À moins que vous ne soyez un développeur ayant besoin de tester ses applications avec Android 15, je vous recommande d’attendre — soit pour la sortie finale plus tard cette année, soit pour le programme bêta public lorsqu’il sera lancé vers avril ou mai.

Si vous êtes développeur — ou si vous voulez prendre des risques et jouer avec Android 15 de toute façon — vous pouvez flasher la Developer Preview sur tout appareil Google Pixel 6, Pixel 7, ou Pixel 8, en plus du Pixel Fold et de la Pixel Tablet.