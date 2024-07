Google obtient l’exclusivité pour explorer les contenus de Reddit au détriment de Bing ou DuckDuckGo

En février 2024, il a été largement rapporté que Reddit avait conclu un accord avec Google. Ce contrat permettait à Google d’entraîner son modèle d’IA sur le contenu de Reddit. L’accord coûterait à Google 60 millions de dollars par an. Alors qu’au départ, l’accord semblait être un accord de licence pour l’entraînement de l’IA, il semble maintenant que l’accord ait dépassé le cadre du contrat.

404 Media rapporte que grâce à l’accord de licence sur l’IA conclu entre Google et Reddit, Google est le seul moteur de recherche autorisé à explorer les nouveaux messages et contenus de Reddit.

Il s’agit là d’un développement important qui démontre le comportement anticoncurrentiel de Google dans le domaine des moteurs de recherche. Google achemine également un trafic massif vers Reddit. Les moteurs de recherche alternatifs comme Bing, DuckDuckGo, Mojeek ou Qwant ne sont pas en mesure d’explorer les nouveaux messages récents de Reddit.

Search Engine Land a confirmé auprès de Microsoft que Reddit bloque effectivement les autres moteurs de recherche, à l’exception de Google. Le rapport indique que Reddit a modifié son fichier « robot.txt » le 1er juillet 2024, empêchant ainsi de nombreux moteurs de recherche et robots d’indexation d’explorer son contenu. Étonnamment, Google est le seul grand moteur de recherche qui peut explorer le contenu de Reddit.

J’ai essayé de trouver de nouveaux articles Reddit sur Bing et DuckDuckGo, mais ils n’ont cessé de rejeter des articles plus anciens datant d’un mois. Les moteurs de recherche respectent la norme « robots.txt » et ont cessé d’explorer les nouveaux articles de Reddit.

Reddit est devenue très puissante !

Cela soulève plusieurs questions sur le comportement monopolistique de Google. Google fait déjà l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice sur ses pratiques antitrust. Ce développement pourrait aggraver la situation de Google.

Il est fascinant de voir à quel point Reddit a désormais de l’influence, même sur une entreprise aussi importante que Google. En octobre dernier, Reddit aurait menacé de bloquer Google s’il n’acceptait pas sa nouvelle tarification de l’API, une augmentation qui a entraîné la mort de certaines applications tierces populaires et un black-out sur de nombreux subreddits importants l’été dernier.

Cette situation a abouti à l’entrée en bourse de Reddit en mars 2024. Depuis, Reddit s’est donné pour mission de monétiser ses forums, principalement par l’octroi de licences d’utilisation des données. Quelques mois plus tard, Reddit et OpenAI ont annoncé que ChatGPT serait formé sur l’API de données de Reddit.