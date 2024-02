ChatGPT-5 : date de sortie, prix et ce que nous savons déjà

Lors d’une récente conversation entre les PDG de Microsoft et d’OpenAI, Sam Altman a révélé que ChatGPT-5 devrait bénéficier d’importantes mises à jour de ses capacités en matière de parole, d’images et, à terme, de vidéo.

Dans son podcast « Unconfuse Me », Bill Gates et Sam Altman se sont penchés sur l’avenir de l’intelligence artificielle, notamment sur l’amélioration de sa capacité de raisonnement et de sa fiabilité générale. « La multimodalité sera importante », a déclaré Altman, faisant allusion à un avenir où l’intelligence artificielle (IA) pourra accomplir des tâches de plus en plus complexes et potentiellement remodeler divers secteurs, notamment la programmation, la santé et l’éducation.

La prochaine itération de ChatGPT, connue sous le nom de GPT-5, est attendue avec impatience. Ce grand modèle linguistique avancé est considéré comme une étape cruciale sur la voie de l’intelligence générale artificielle (AGI), qui permet aux machines d’imiter les processus de pensée humains.

Voici ce que l’on peut attendre de la prochaine version de GPT.

Y aura-t-il un ChatGPT-5 et que peut-il faire ?

Comme l’a suggéré Altman, ChatGPT-5 est déjà en cours de développement en tant que version actualisée de son prédécesseur, GPT-4. Le PDG d’OpenAI a déclaré : « Actuellement, GPT-4 ne peut raisonner que de manière extrêmement limitée, et sa fiabilité est également limitée », d’où l’objectif d’améliorer ses fonctionnalités actuelles.

GPT, qui signifie « Generative Pre-trained Transformer » (transformateur génératif pré-entraîné), est un modèle de langage basé sur l’apprentissage profond et conçu pour produire des textes qui ressemblent à l’écriture humaine. Il possède davantage de compétences en matière de traitement du langage naturel et est largement utilisé dans de nombreuses applications.

En plus d’être fiable, Altman a précisé que « l’adaptabilité et la personnalisation seront également très importantes ». « Les gens attendent des choses très différentes de GPT-4 ; des styles différents, des ensembles d’hypothèses différents — nous rendrons tout cela possible », a-t-il ajouté.

Altman a souligné que la capacité de GPT-5 à utiliser les données personnelles, notamment à comprendre les e-mails, les détails du calendrier, les préférences en matière de prise de rendez-vous, et à s’intégrer à des sources de données externes, sera l’une des principales avancées.

L’IA multimodale est conçue pour apprendre et utiliser une variété de types de contenus tels que les images, le son, la vidéo et les données numériques. OpenAI a déclaré que GPT-4 est un modèle multimodal, capable de traiter à la fois du texte et des images, bien qu’il soit limité à la génération de sorties sous forme de texte uniquement, mais que GPT-5 utiliserait plus de données pour s’entraîner.

« Nous avons lancé des images et du son, et la réponse a été beaucoup plus forte que prévu. Nous pourrons aller beaucoup plus loin, mais les progrès les plus importants concerneront peut-être la capacité de raisonnement », a déclaré Altman à Gates dans son podcast.

OpenAI a déjà indiqué qu’elle travaillait sur un assistant « super intelligent » capable de faire fonctionner un ordinateur à la place de son utilisateur. Il rivaliserait avec les assistants de travail IA de Microsoft et de Google, mais ces programmes n’en seraient qu’à leurs balbutiements.

Quand ChatGPT-5 sera-t-il lancé ?

Altman n’a toutefois pas révélé de date précise pour sa sortie. En novembre, il a déclaré au Financial Times que des équipes travaillaient sur le Large Language Model, mais il n’a pas précisé la date de sortie.

S’exprimant lors du World Governments Summit (WGS) à Dubaï cette semaine, Altman a réaffirmé que ChatGPT-5 « sera plus intelligent ».

« Ce n’est pas comme si ce modèle allait s’améliorer un peu, c’est parce que nous allons les rendre tous plus intelligents, ils seront meilleurs dans l’ensemble », a-t-il poursuivi. Il a également déclaré à Bloomberg qu’il s’attendait à ce que l’entreprise « prenne son temps » et s’assure de lancer un produit dans lequel elle se sentira « bien et responsable ».

Sam Altman addresses GPT-5 speculation during a recent Bloomberg interview: “I don’t know what we’re going to call our next model…I don’t want to be like shipping iPhone 27…I expect us to take our time (developing)”#ChatGPT #ai #genai pic.twitter.com/BLMugmbhfp — Equity Sesame (@EquitySesame) February 6, 2024

Malgré le lancement rapide de GPT-4 à la suite de ChatGPT, ce dernier a fait l’objet de plus de deux ans de formation, de développement et de tests. Si GPT-5 suit un calendrier similaire, il pourrait arriver en 2025. Néanmoins, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de mises à jour de GPT-4. OpenAI devrait poursuivre le développement de GPT-4 et pourrait même introduire une mise à jour provisoire, potentiellement appelée GPT-4.5, dans l’intervalle.

ChatGPT-5 sera-t-il gratuit ?

Bien qu’il existe une version gratuite de ChatGPT, on ne sait pas si ChatGPT-5 nécessitera un abonnement comme son prédécesseur. Le plan d’abonnement ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois et offre aux abonnés des avantages exclusifs, notamment un accès prioritaire pendant les périodes de forte affluence, des temps de réponse améliorés, la possibilité d’utiliser des plugins et un accès exclusif à GPT-4. Les utilisateurs ont également accès à son modèle d’image IA interne, DALL-E.

Il est également important de noter que les modèles linguistiques actuels sont déjà coûteux à former et à entretenir. Cela signifie que lorsque GPT-5 sera finalement lancé, son accès nécessitera probablement un abonnement à ChatGPT Plus ou Copilot Pro.

En fin de compte, le lancement de GPT-5 pourrait permettre à GPT-4 de devenir plus abordable et accessible. Par le passé, le coût élevé de GPT-4 a dissuadé un certain nombre d’utilisateurs. Cependant, une fois qu’il sera moins cher et largement disponible, la capacité de ChatGPT à gérer des tâches complexes telles que le codage, la traduction et la recherche pourrait s’améliorer de manière significative.