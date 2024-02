L’avenir de la Xbox dévoilé : entre console next-gen et potentiel portable

Microsoft sème les graines d’un avenir excitant pour les aficionados de la Xbox, avec des annonces prometteuses qui laissent entrevoir des avancées significatives tant dans le matériel que dans l’expérience de jeu. Alors que l’extension de leurs jeux sur d’autres plateformes se confirme avec quatre exclusivités Xbox bientôt disponibles sur d’autres consoles, l’idée d’abandonner le développement matériel a été clairement réfutée.

Lors d’un podcast officiel Xbox, Sarah Bond, présidente de Xbox, a partagé des perspectives audacieuses sur ce que réserve l’avenir pour la console de Microsoft, évoquant « le plus grand bond technique jamais vu dans une génération de matériel ».

Cette annonce s’aligne sur la volonté de Microsoft de continuer à innover dans le secteur du jeu vidéo, démontrant une ambition de repousser les limites de ce qui est technologiquement possible.

Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, ne tarit pas d’éloges sur les efforts déployés par les équipes matérielles, non seulement pour les projets immédiats, mais aussi pour les visions à long terme. L’innovation semble être au cœur de la stratégie de développement de la Xbox, avec des indications sur la création de « types de matériel différents » qui se distingueraient par leurs aspects uniques, captivant ainsi l’intérêt des gamers. Ce commentaire a alimenté les spéculations sur la possibilité d’une Xbox portable, une idée qui semble séduire Spencer lui-même.

La confirmation d’une Xbox de nouvelle génération et les rumeurs persistantes d’une version portable témoignent de la volonté de Microsoft de diversifier son offre et de répondre aux attentes variées de sa communauté. Spencer a reconnu l’importance d’améliorer l’expérience de jeu sur Windows pour les PC de jeu portables, soulignant que l’optimisation de Windows pour une utilisation avec des contrôleurs et sur des écrans plus petits reste un défi à relever.

Une Xbox Series X sans disque et un nouveau contrôleur avant ?

En attendant ces innovations, Microsoft n’oublie pas le présent avec des projets comme une Xbox Series X sans disque et un nouveau contrôleur, confirmant ainsi une « feuille de route matérielle innovante et robuste » pour les années à venir. L’entreprise assure que les jeux Xbox continueront de tirer pleinement parti des dernières fonctionnalités matérielles et des services proposés.

Cette vision d’avenir de Microsoft pour la Xbox promet une passionnante évolution pour la plateforme, suggérant non seulement une amélioration des performances et de la qualité de jeu, mais aussi une exploration de nouveaux formats et expériences de jeu. Avec ces annonces, Microsoft réaffirme son engagement envers l’innovation et la satisfaction de ses utilisateurs, promettant une ère nouvelle et révolutionnaire pour la communauté Xbox.

L’annonce n’était pas le seul sujet d’intérêt matériel. Sarah Bond a également laissé entendre que de nouvelles informations sur les appareils Xbox pourraient être partagées lors de cette période des fêtes, confirmant l’engagement de l’entreprise dans une feuille de route de nouvelle génération.