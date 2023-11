Le mini-PC Raspberry Pi 5 peut-il vraiment remplacer votre PC de bureau ?

Chaque fois qu’un nouveau mini-PC Raspberry Pi est lancé, la question est toujours posée de savoir si le minuscule ordinateur est capable de remplacer un « PC de bureau » plus puissant et beaucoup plus grand. Avec le lancement du Raspberry Pi 5, plus puissant, la question est à nouveau posée et ETA Prime a mis le dernier mini-PC Raspberry Pi à l’épreuve, en posant la question suivante : « Le nouveau Raspberry Pi 5 peut-il vraiment remplacer votre PC de bureau ? ».

Le Raspberry Pi 5, un mini PC, présente des caractéristiques impressionnantes et un prix abordable. Le Pi 5 est équipé d’un processeur Arm Cortex-A76 quadricœur 64 bits cadencé à 2,4 GHz, ce qui multiplie par deux ou trois les performances du processeur par rapport au Raspberry Pi 4. Cette augmentation de la puissance de traitement, associée à un GPU VideoCore VII de 800 MHz, à une double sortie d’affichage 4K à 60 fps sur HDMI et à la prise en charge d’une caméra de pointe, offre aux consommateurs une expérience de bureau fluide. Il ouvre également les portes à de nouvelles applications pour les clients industriels.

Système d’exploitation

En ce qui concerne les systèmes d’exploitation, le Pi 5 peut en exécuter une grande variété. Cependant, le Raspberry Pi OS est un système d’exploitation gratuit basé sur Debian, optimisé pour le matériel Raspberry Pi, et est le système d’exploitation recommandé pour une « utilisation normale » sur un Raspberry Pi. Bien que le Pi 5 soit également capable d’exécuter Ubuntu 23.10. Ce système d’exploitation est recommandé si vous envisagez d’utiliser le Pi 5 comme un PC de bureau quotidien, car il offre une interface plus familière et plus conviviale.

Performances

La vitesse de stockage du Raspberry Pi 5 a été considérablement améliorée. Le stockage USB par le port USB 3 est plus rapide que l’utilisation d’une carte Micro SD. Cette amélioration des performances change la donne pour les tâches nécessitant un transfert de données à grande vitesse. En termes de performances, le Raspberry Pi 5 peut être overclocké et fonctionner à partir d’une clé USB pour améliorer les performances. Ceci est particulièrement bénéfique pour les tâches qui nécessitent une plus grande puissance de traitement.

Toutefois, il convient de noter que si les performances du Raspberry Pi 5 se sont considérablement améliorées, il peut encore éprouver des difficultés pour les tâches nécessitant une grande puissance du CPU et du GPU, telles que les jeux AAA ou les tâches de stations de travail intensives.

Lecture vidéo

Le Raspberry Pi 5 offre également des capacités de lecture vidéo améliorées. Bien qu’il soit encore difficile de lire des vidéos en 4K à 60 fps, ses performances sont nettement supérieures à celles de ses prédécesseurs. Il convient donc à des tâches telles que la navigation sur le Web, la lecture vidéo, l’édition de documents et certaines retouches photo.

Logiciels

En ce qui concerne les logiciels, le Gnome Software Center et le Discover Software Center peuvent être utilisés pour installer des applications sur le Pi 5. Des logiciels d’édition de documents tels que Libra Office et des logiciels d’édition de photos tels que GIMP peuvent être utilisés sur le Pi 5. Pour les amateurs de jeux, Steam peut être utilisé sur le Raspberry Pi 5 pour faire tourner certains jeux PC, bien que cela soit encore expérimental et que tous les jeux ne fonctionnent pas de manière fluide.

Malgré ses spécifications et ses performances impressionnantes, il est important de se rappeler que le Raspberry Pi 5 est un mini-PC. Bien qu’il offre une gamme de fonctionnalités et de capacités qui en font un substitut viable au PC de bureau pour certaines tâches, il peut ne pas être adapté aux tâches qui nécessitent une grande puissance de CPU et de GPU, telles que les jeux AAA ou les tâches de station de travail lourdes.

Le Raspberry Pi 5 est un puissant mini PC qui offre une gamme de fonctionnalités et de capacités qui en font un substitut viable à un PC de bureau pour certaines tâches. Toutefois, ses performances limitées font qu’il n’est pas adapté à toutes les tâches. Par conséquent, la question de savoir si le Raspberry Pi 5 peut réellement remplacer un PC de bureau dépend en grande partie des besoins et des exigences de l’utilisateur.