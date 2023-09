Comparaison des Raspberry Pi 5 et Raspberry Pi 4

Cette semaine, la Fondation Raspberry Pi a annoncé le lancement de son mini PC de nouvelle génération, le Raspberry Pi 5. Mais comment le matériel le plus récent se compare-t-il à la génération précédente ? Ce guide de présentation rapide fournit des informations complémentaires et une comparaison entre les mini-PC Raspberry Pi 5 et Raspberry Pi 4.

Le Raspberry Pi a considérablement évolué depuis sa création, passant d’une simple plateforme éducative à une suite matérielle polyvalente adoptée par les amateurs et les professionnels. Le lancement du Raspberry Pi 5 a suscité une grande curiosité, en particulier chez ceux qui envisagent de passer au Raspberry Pi 4. Ce guide vise à fournir plus d’informations sur tous les nouveaux composants matériels et les nouvelles fonctionnalités dans une comparaison complète entre ces deux modèles, en se concentrant sur les spécifications, les capacités et les principales différences des mini-PC.

Spécifications

Raspberry Pi 5

CPU Broadcom BCM2712 2.4 GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76, avec extensions cryptographiques

GPU VideoCore VII, supportant OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Double sortie d’affichage HDMI 4K à 60 fps avec un support HDR

Décodeur HEVC 4Kp60

SDRAM LPDDR4X-4267 (4 Go et 8 Go disponibles au lancement)

Wi-Fi bibande 802.11ac

Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)

Emplacement pour carte microSD, avec prise en charge du mode SDR104 à grande vitesse

2 × ports USB 3.0, prenant en charge le fonctionnement simultané à 5 Gb/s

2 × ports USB 2.0

Ethernet Gigabit, avec un support PoE+ (nécessite une station d’accueil PoE+ séparée)

2 × émetteurs-récepteurs MIPI à 4 voies pour caméras/affichages

Interface PCIe 2.0 x1 pour périphériques rapides (nécessite un HAT M.2 séparé ou un autre adaptateur)

Alimentation CC 5V/5A via USB-C, avec prise en charge de Power Delivery

En-tête 40 broches standard Raspberry Pi

Horloge en temps réel (RTC), alimentée par une batterie externe

Bouton d’alimentation

Raspberry Pi 4

Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC à 1.8 GHz

1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go de SDRAM LPDDR4-3200 (selon le modèle)

Sans fil IEEE 802.11ac à 2,4 GHz et 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, BLE

Ethernet Gigabit

2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0.

En-tête GPIO 40 broches standard Raspberry Pi (entièrement rétrocompatible avec les cartes précédentes)

2 × ports micro-HDMI (jusqu’à 4k à 60 fps)

Port d’affichage MIPI DSI à 2 voies

Port caméra MIPI CSI à 2 voies

Port audio stéréo à 4 pôles et port vidéo composite

H.265 (décodage 4kp60), H264 (décodage 1080p60, encodage 1080p30)

OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0

Emplacement pour carte Micro-SD pour le chargement du système d’exploitation et le stockage des données

5V DC via le connecteur USB-C (minimum 3A*)

5V DC via l’en-tête GPIO (minimum 3A*)

Alimentation par Ethernet (PoE) activée (nécessite un HAT PoE séparé)

Température de fonctionnement : 0 – 50 degrés C ambiant

Processeur

En ce qui concerne le processeur et la puissance de calcul, le Raspberry Pi 4 est équipé d’un Broadcom BCM2711, un SoC quadricœur Cortex-A72 64 bits cadencé à 1,8 GHz. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration substantielle par rapport à ses prédécesseurs, le Raspberry Pi 5 va encore plus loin avec un processeur Broadcom BCM2712 à quatre cœurs 64 bits Arm Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz. Ce nouveau processeur dispose également d’un cache L2 et L3 plus étendu, ce qui indique de meilleures capacités multitâches et de traitement des données.

Par conséquent, pour ceux qui ont besoin de plus de puissance de calcul, le Raspberry Pi 5 s’impose comme le meilleur choix.

Mémoire

La mémoire est un autre aspect crucial où le Raspberry Pi 5 surpasse son prédécesseur. Alors que le Pi 4 offre de la SDRAM LPDDR4-3200 dans des configurations allant de 1 Go à 8 Go, le Pi 5 propose de la SDRAM LPDDR4X-4267. Bien que les configurations exactes pour le Pi 5 ne soient pas spécifiées, le type de mémoire plus rapide devrait naturellement se traduire par une augmentation des performances, en particulier pour les opérations multitâches et les opérations gourmandes en données.

Connectivité

Les caractéristiques de connectivité sont largement comparables entre les deux modèles, qui prennent tous deux en charge le Wi-Fi bibande 802.11ac et le Bluetooth 5.0. Cependant, le Raspberry Pi 5 a un léger avantage grâce à sa prise en charge de l’alimentation par Ethernet Plus (PoE+), bien que cela nécessite un HAT PoE+ séparé qui n’a pas encore été commercialisé.

En termes de ports et d’évolutivité, les deux modèles offrent un ensemble standard de ports USB et HDMI, mais le Pi 5 surenchérit avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une interface PCIe 2.0 x1 pour des périphériques plus rapides et une horloge en temps réel (RTC).

Graphisme et vidéo

Les capacités graphiques et vidéo ont également été améliorées sur le Raspberry Pi 5, qui est équipé d’un GPU VideoCore VII prenant en charge OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2. De plus, il inclut un décodeur HEVC 4Kp60, ce qui améliore considérablement ses capacités de streaming vidéo.

Cela fait du Pi 5 une option plus viable pour les projets multimédias qui nécessitent une sortie ou un traitement vidéo de haute qualité.

Alimentation

En ce qui concerne les besoins en énergie, le Raspberry Pi 5 est plus exigeant, capable de tirer jusqu’à 50 % de puissance en plus dans les tâches intensives par rapport au Raspberry Pi 4. Bien qu’un nouvel adaptateur d’alimentation USB-C de 27 W soit disponible, les anciens adaptateurs de 15 W sont toujours compatibles mais peuvent limiter le courant USB, ce qui peut potentiellement affecter les performances des périphériques connectés.

Logiciels

La compatibilité logicielle est un domaine dans lequel le Raspberry Pi 4 offre un peu plus de flexibilité, du moins pour l’instant. Le Raspberry Pi 5 nécessite le dernier Raspberry Pi OS, Bookworm, pour une fonctionnalité optimale, alors que le Pi 4 est plus souple et prend en charge les anciennes versions du système d’exploitation. Enfin, ceux qui envisagent une mise à niveau doivent savoir que la puissance accrue du Raspberry Pi 5 et son format différent nécessitent un refroidissement actif et un nouveau boîtier, ce qui pourrait entraîner des dépenses supplémentaires.

Verdict

En conclusion, le Raspberry Pi 5 offre des améliorations significatives en termes de performances par rapport au Raspberry Pi 4, ce qui en fait une mise à niveau intéressante pour ceux qui ont besoin d’une puissance de traitement supplémentaire, de meilleurs graphiques et d’une plus grande capacité d’extension. Cependant, ces avantages se font au détriment d’une consommation d’énergie plus élevée et du besoin potentiel de nouveaux accessoires.

Le choix entre les deux dépend en fin de compte des exigences spécifiques de vos projets, qu’il s’agisse de la puissance de calcul, des graphiques ou de la faible consommation d’énergie.