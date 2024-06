Accueil » Raspberry Pi et Hailo lancent un AI Kit abordable pour le Raspberry Pi 5

Raspberry Pi et Hailo lancent un AI Kit abordable pour le Raspberry Pi 5

Raspberry Pi et Hailo lancent un AI Kit abordable pour le Raspberry Pi 5

Raspberry Pi s’est associé à Hailo pour créer un kit d’intelligence artificielle (IA) pour le Raspberry Pi 5. Et, ce kit constitue une solution économique et extrêmement rentable pour les personnes souhaitant s’initier au monde de l’IA, en particulier aux réseaux neuronaux et à l’apprentissage automatique.

Les modèles d’IA utilisent traditionnellement des systèmes informatiques en cloud pour traiter des volumes massifs de données et formuler des hypothèses. Cette stratégie n’est pas toujours nécessaire, car de nombreuses applications, comme un système vidéo qui déverrouille les portes sans passer par le cloud, fonctionnent parfaitement.

Proposé à seulement 80 euros, le kit utilise la connexion M.2 HAT+ du Raspberry Pi et un module accélérateur d’IA Hailo-8L. Il atteint 13 TOPS (téra-opérations par seconde) et consomme environ 1 watt d’énergie pour 3 TOPS, plafonnant à environ 5 watts, mais se limitant généralement à 1 ou 2 pour une charge de travail « typique », selon une déclaration d’Avi Baum, directeur technique de Raspberry Pi, à The Register.

Une aubaine pour les amoureux du Raspberry Pi et de l’IA

Eben Upton, PDG de Raspberry Pi, a également déclaré à The Register que l’entreprise avait délibérément utilisé un accélérateur séparé plutôt qu’une unité de traitement neuronal intégrée, dans le cadre de sa stratégie d’architecture désagrégée.

La principale raison pour laquelle le Hailo-8L n’est pas intégré au Raspberry Pi 5 est que les ordinateurs monocartes peuvent conserver l’un de leurs principaux arguments de vente, à savoir leur excellent rapport qualité-prix. Un Raspberry Pi 5 ne coûte que 70 euros et constitue un point d’entrée extrêmement accessible pour les utilisateurs.

L’une des principales caractéristiques est qu’une grande partie de l’informatique sera effectuée sur le Pi, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une sauvegarde dans le cloud, ce qui réduit la dépendance à l’égard d’une connectivité constante.

En outre, Hailo met en place une communauté de développeurs en ligne pour répondre au nombre croissant d’utilisateurs. Des tutoriels, des FAQ et un forum pour se connecter, partager du code et collaborer seront disponibles sur cette plateforme.

Comment le Hailo-8L se positionne-t-il ?

Raspberry Pi et Hailo ont clairement conçu leur produit dans un but précis : trouver le juste équilibre entre performances, prix et consommation d’énergie. Mais comment se situe-t-il par rapport aux autres options disponibles ?

Le Hailo-8L est une version réduite du Hailo-8 qui a été annoncé plus tôt cette année. Le 8L offre 13 TOPS de performance à INT8, ce qui représente une baisse substantielle par rapport aux 26 TOPS de le 8.

D’autres acteurs ont également annoncé leurs propres SoC : Qualcomm propose 45 TOPS, Intel 48 et AMD 50 TOPS. Toutefois, il est peu probable que le prix de l’un de ces produits se situe dans la même zone que celui du 8L. Pouvoir mettre en place un réseau neuronal de pointe pour environ 150 euros est une chose que seuls Raspberry Pi et Hailo ont été en mesure d’offrir jusqu’à présent.

Bien que les cas d’utilisation actuels soient limités, Upton s’attend à ce que le prix du Raspberry Pi 5 AI stimule une « croissance exponentielle » des applications et des solutions d’IA. Upton a fait allusion à de futurs partenariats en matière de matériel d’IA et à l’alliance à long terme avec Hailo, précisant qu’il serait « déçu » si leur collaboration n’était pas prolongée.