Apple Watch X : Les rendus CAO dévoilent le modèle du 10e anniversaire

Une Apple Watch redessinée fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. On s’attend à ce que Apple revoit sa série d’Apple Watch avec un design plus fin pour célébrer le 10e anniversaire de son populaire vêtement. Aujourd’hui, 91Mobiles présente des rendus CAO bruts de l’Apple Watch Series 10 provenant d’initiés de l’industrie, ce qui nous donne un premier aperçu de la prochaine Apple Watch 2024. Cette année, nous pourrions voir une édition spéciale du 10e anniversaire qui pourrait s’appeler « Apple Watch X ».

Si l’on regarde les rendus, ils ne montrent pas un design drastique. Il s’agit plutôt d’une révision directe de l’Apple Watch Series 9 avec une couronne numérique similaire, un bouton latéral et un écran carré. Le grand changement est l’inclusion d’un écran plus grand. Selon 91Mobiles, les rendus montrent un modèle « plus grand » doté d’un écran de 2 pouces, ce qui est encore plus grand que l’écran de 1,93 pouce de l’Apple Watch Ultra. Cela signifie que l’Apple Watch Series 10 serait dotée du plus grand écran sur une Apple Watch à ce jour.

Toutefois, les dimensions générales se situent entre celles de la Series 9 et de la Ultra. Les présumés schémas montrent une Apple Watch mesurant environ 46 x 39,7 x 11,6 mm. Ces dimensions rendraient la prochaine Apple Watch plus grande que la Series 9 mais plus petite que la Ultra. D’après les images, il est difficile de dire si les bords de l’écran de la Series 10 sont nettement plus fins.

Cette fuite corrobore les rapports de l’analyste Ming-Chi Kuo selon lesquels la nouvelle Apple Watch Series 10 s’alignera étroitement sur les dimensions de l’Apple Watch Ultra et sera proposée dans des tailles d’écran de 45 mm et 49 mm.

Une toute nouvelle génération de bracelets pour l’Apple Watch X ?

Des rumeurs persistantes indiquent que Apple prévoit de présenter une toute nouvelle génération d’Apple Watch qui rompra avec la compatibilité des bracelets. Auparavant, Mark Gurman avait indiqué qu’une « Apple Watch X » redessinée serait lancée en 2024 ou 2025, pour célébrer le dixième anniversaire de l’appareil. Apple a annoncé l’Apple Watch originale en septembre 2014 et l’a commercialisée en avril 2015. Gurman a mentionné que l’« Apple Watch X » pourrait avoir un boîtier plus fin et un système d’attache magnétique. Malheureusement, les rendus ne montrent rien de tel.

Pour l’instant, on ne sait pas si les rendus CAO sont exacts. Nous aurons une idée plus concrète au fur et à mesure que les fuites s’accumuleront dans les semaines à venir.

Apple devrait lancer de nouveaux modèles d’Apple Watch en septembre, en même temps que les nouveaux modèles d’iPhone. Outre les nouvelles tailles, Apple prévoit d’inclure de nouveaux capteurs de santé qui mesureront la pression artérielle et détecteront l’hypertension et l’apnée du sommeil.