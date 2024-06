Accueil » Raspberry Pi entre en bourse : Valorisation à 644 millions d’euros et forte demande

Raspberry Pi entre en bourse : Valorisation à 644 millions d’euros et forte demande

Qui aurait cru que Raspberry Pi, le fabricant des petits ordinateurs monocarte abordables, deviendrait une société publique ? Et pourtant, c’est exactement ce qui se passe : Raspberry Pi a fixé son prix d’introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Londres mardi matin à 2,80 £ par action, valorisant l’entreprise à 542 millions de livres sterling, soit 644 millions d’euros.

Peu après, les actions de la société ont bondi de 32 % pour atteindre 3,70 £. Cela signifie que Raspberry Pi pourrait lever plus de 200 millions de dollars au cours de son processus d’IPO.

Pour l’instant, les investisseurs particuliers ne peuvent pas encore acheter d’actions de Raspberry Pi, seuls certains actionnaires institutionnels peuvent échanger les actions de l’entreprise. Les investisseurs particuliers pourront acheter et vendre des actions à partir de vendredi.

Cette cotation est également une victoire pour le marché boursier londonien. Deliveroo et Wise sont cotés à Londres, mais de nombreuses entreprises technologiques britanniques choisissent de s’introduire en bourse aux États-Unis, où les marchés boursiers sont plus liquides.

Le parcours de Raspberry Pi

Raspberry Pi est surtout connu pour ses petits ordinateurs pouvant être programmés pour réaliser toutes sortes de tâches sans dépenser beaucoup d’argent ni consommer trop d’énergie. Ces ordinateurs basés sur l’architecture ARM sont particulièrement populaires parmi les amateurs de technologie souhaitant créer des serveurs multimédias, des consoles de jeux rétro, des tableaux de bord interactifs, des projets de robotique, et plus encore.

Plus récemment, de nombreuses entreprises industrielles ont commencé à intégrer le Raspberry Pi dans leurs appareils et installations. La société rapporte que le segment industriel et intégré représente 72 % de ses ventes.

Depuis sa création, Raspberry Pi a vendu 60 millions d’unités. Rien qu’en 2023, Raspberry Pi a généré 266 millions de dollars de revenus et 66 millions de dollars de bénéfice brut.

Raspberry Pi Ltd, la société publique, est la filiale commerciale de la Raspberry Pi Foundation. La Fondation déclare vouloir faciliter l’apprentissage du codage grâce à un ordinateur programmable à faible coût. Elle reste également le principal actionnaire de Raspberry Pi Ltd.

Parmi les autres actionnaires stratégiques de la société figurent ARM et Sony Semiconductor Solutions Corporation, une filiale de Sony qui fabrique des capteurs d’image pour smartphones et autres composants. ARM a précédemment annoncé son intention d’augmenter sa participation dans Raspberry Pi via la cotation en bourse.