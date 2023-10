Voici comment l’environnement logiciel du Raspberry Pi 5 a été optimisé

Apprenez-en plus sur l’optimisation de l’environnement logiciel du Raspberry Pi 5 grâce à l’équipe responsable du développement du dernier mini-PC de la gamme.

L’évolution et le développement de l’environnement logiciel du Raspberry Pi 5 est un voyage fascinant qui a vu un changement significatif d’une approche centrée sur le matériel vers une approche plus orientée vers le logiciel. Ce changement a joué un rôle déterminant dans la progression du projet Raspberry Pi, le Raspberry Pi 5 témoignant de cette nouvelle orientation.

L’environnement logiciel du Raspberry Pi 4 a servi de base au Raspberry Pi 5, de nombreuses fonctionnalités ayant été ajoutées et améliorées tout au long du cycle de vie du Pi 4. Cette évolution a été marquée par une transition significative des logiciels du microprogramme de l’unité de traitement vidéo (VPU) vers Linux, y compris la pile de pilotes d’affichage. Cette transition a abouti à un pilote d’affichage Kernel Mode Setting (KMS) mature pour le Pi 5, et le processeur de signal d’image (ISP) a été entièrement intégré dans Linux.

Combiner matériel et logiciel

Le projet Raspberry Pi 5 est le fruit d’une combinaison d’efforts en matière de matériel et de logiciel, avec un ratio de deux ingénieurs en logiciel pour un ingénieur en matériel. Ce ratio souligne l’importance du logiciel dans le processus de développement et l’engagement à créer un environnement logiciel robuste et efficace.

L’un des changements les plus significatifs du Raspberry Pi 5 est la migration des responsabilités multimédia du VPU vers l’ARM. Ce changement a permis un fonctionnement plus rationalisé et plus efficace, avec aucun micrologiciel restant sur la carte SD. Au lieu de cela, tous les microprogrammes nécessaires résident désormais dans le flash Spy, ce qui a simplifié le processus de démarrage et amélioré les performances globales du système.

Nouveaux modes de démarrage

Le Raspberry Pi 5 introduit également de nouveaux modes de démarrage, améliorant encore sa polyvalence et son adaptabilité. Ces nouveaux modes de démarrage, associés à l’intégration d’une nouvelle alimentation, ont donné naissance à un système d’alimentation sophistiqué capable d’interroger l’alimentation et d’ajuster les limites de courant USB en fonction des besoins.

Le développement du bootloader a été un autre aspect critique de l’environnement logiciel du Raspberry Pi 5. Ce développement a permis d’assurer un processus de démarrage fluide et efficace, contribuant ainsi aux performances globales et à l’expérience utilisateur du Pi 5.

Système d’exploitation

Le Raspberry Pi 5 est lancé avec Bookworm Debian 12 Linux, une initiative qui vise à aligner la sortie du Pi 5 et Bookworm. Cet alignement offre une expérience utilisateur transparente et intégrée, renforçant ainsi l’attrait du Raspberry Pi 5.

Les performances du Raspberry Pi 5 en tant qu’ordinateur de bureau devraient être nettement supérieures à celles du Pi 4. Avec un matériel 2 à 3 fois plus rapide et un sous-système d’affichage avec un chemin vers les pixels deux fois plus rapide, le Pi 5 devrait gérer deux écrans 4K à 60 fps sans problème, même avec des sites Web JavaScript lourds en cours d’exécution. Cette amélioration des performances ne se limite pas au Pi 5, mais devrait également profiter au Pi 1.

Nouveau gestionnaire de fenêtres

Le Raspberry Pi 5 introduit également un nouveau gestionnaire de fenêtres appelé Wayfire. Ce gestionnaire de fenêtres sépare la partie gestion des fenêtres et la partie composition, ce qui permet une meilleure utilisation du matériel pour les tâches d’accélération. Cette séparation se traduit par une interface utilisateur plus efficace et plus réactive, ce qui contribue aux performances globales du Pi 5 en tant qu’ordinateur de bureau.

L’évolution et le développement de l’environnement logiciel du Raspberry Pi 5 ont été marqués par un changement significatif de l’orientation matérielle vers l’orientation logicielle. Ce changement, associé à l’introduction de nouvelles fonctionnalités et améliorations, a donné naissance à un environnement logiciel robuste et efficace qui améliore les performances et l’expérience utilisateur du Raspberry Pi 5.