Le lancement de la Steam Deck 2 est prévu dans au moins 2 ou 3 ans

La Steam Deck est l’une des meilleures consoles de jeu portables que l’on puisse acheter sur le marché aujourd’hui. Elle a véritablement dépassé les attentes de chacun en matière d’optimisation matérielle et logicielle.

Valve vient de sortir une nouvelle version avec un écran OLED, une batterie plus grande et d’autres améliorations. Cependant, la deuxième génération de Steam Deck n’est pas prête de voir le jour, comme l’a confirmé Valve. Si vous êtes curieux de connaître la date de sortie de la Steam Deck 2, lisez la suite.

Après le lancement de la Steam Deck OLED, plusieurs personnes se posent des questions sur la console de nouvelle génération. Jusqu’à présent, l’immense popularité de la console sur le marché a suscité un engouement sans précédent pour son successeur. IGN s’est entretenu avec le concepteur de Valve, Jay Shaw, et lui a demandé “quelle serait l’étendue d’une éventuelle Steam Deck 2″.

Jay a répondu : « Je ne sais pas. Cela prendra du temps. Je pense que cela prendra un certain temps. Nous n’avons pas de date fixe. Je pense que nous allons attendre que la technologie se présente d’une manière que nous trouvons intéressante et que l’équipe veuille vraiment faire ce saut. Nous sommes très, très, très fiers de cette version de Steam Deck. C’est celle dont nous sommes le plus satisfaits et nous pensons que les clients le seront aussi. Nous pensons donc en permanence à Steam Deck 2, mais je pense que nous sommes tellement satisfaits qu’il s’agit vraiment de la version la plus aboutie de ce que nous voulions faire ».

Bien que Valve pense à un Steam Deck 2, l’équipe attendra avant de franchir le pas. Dès que la technologie actuelle évoluera au point que l’équipe pensera pouvoir créer une nouvelle console, elle le fera ! Le même délai a été révélé à Bloomberg par le concepteur de produits Lawrence Yang, qui a déclaré que la console ne verrait pas le jour avant au moins 2 ou 3 ans.

Un avenir prometteur

Malgré tout, l’avenir des consoles portables est prometteur. Nous avons vu des consoles portables plus puissantes sortir, comme la ROG Ally. Mais la nouvelle version OLED et la console originale ont toujours le même niveau de performance. C’est pourquoi de nombreuses personnes ont posé des questions sur la Steam Deck 2. La prochaine console devrait être accompagnée d’une amélioration indispensable de ses spécifications internes. Valve prend son temps pour créer une Steam Deck 2 de nouvelle génération, mais il faut espérer que l’attente en vaudra la peine.

