Le Raspberry Pi 5 est enfin disponible à 70 euros

Malgré les doutes quant au lancement du Raspberry Pi 5 cette année, la dernière version du micro-ordinateur est arrivée avec quelques améliorations notables à un prix de départ de 70 euros. Non seulement il est censé être plus performant que son prédécesseur, mais c’est aussi le premier Raspberry Pi à être équipé de composants internes.

Le Raspberry Pi 5 est équipé d’un processeur Arm Cortex-A76 quadricœur 64 bits cadencé à 2,4 GHz, ce qui permet de multiplier les performances par deux ou trois par rapport au Raspberry Pi 4, vieux de quatre ans. L’appareil est également équipé d’une puce graphique VideoCore VII de 800 MHz qui, selon la Fondation Raspberry Pi, offre une « amélioration substantielle » des performances graphiques.

En outre, le Raspberry Pi 5 comporte pour la première fois un composant fabriqué par la Fondation Raspberry Pi : le southbridge, également connu comme une partie de la carte mère qui l’aide à communiquer avec les périphériques. Avec le southbridge RP1, la Fondation Raspberry Pi affirme que le micro-ordinateur « offre un changement radical dans les performances et les fonctionnalités des périphériques », permettant des vitesses de transfert plus rapides vers les lecteurs UAS externes et d’autres périphériques.

Il ouvre également deux émetteurs-récepteurs MIPI à quatre voies de 1,5 Gb/s qui permettent de connecter jusqu’à deux caméras ou écrans. Il y a également une nouvelle interface PCI Express 2.0 à une voie pour la première fois, offrant un support pour les « périphériques à large bande passante ». Toutefois, la Fondation Raspberry Pi précise que vous aurez toujours besoin d’un adaptateur séparé, tel qu’un HAT (Hardware Attached on Top) M.2, pour en tirer parti.

En termes de ports, vous pouvez vous attendre à deux sorties d’affichage HDMI 4K à 60 fps avec prise en charge du HDR, un emplacement microSD, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, Gigabit Ethernet et une connexion d’alimentation 5V DC via USB-C. La prise en charge de Bluetooth 5.0 et de Bluetooth Low Energy (LE) ainsi que les performances maximales des cartes SD qui sont « doublées » grâce au mode haute vitesse SDR104 font également partie des atouts de l’appareil. Toutes ces améliorations rendent le Raspberry Pi 5 encore plus polyvalent, qu’il s’agisse d’un PC de bureau ultra-budget, d’un serveur multimédia ou même d’un système de sécurité DIY.

Disponible en octobre

Le Raspberry Pi 5 sera proposé avec différentes options de mémoire vive au lancement, au prix de 70 euros pour la version 4 Go et de 93,60 euros pour la version 8 Go. Il est donc légèrement plus cher que le Raspberry Pi 4.

Le Raspberry Pi 5 sera disponible à l’achat avant la fin du mois d’octobre.