Threads lance enfin une fonction d’exclusion pour le partage des posts vers Instagram et Facebook

En réponse aux commentaires des utilisateurs et aux préoccupations concernant la vie privée, La nouvelle plateforme appartenant à Meta, Threads, a introduit une fonctionnalité très attendue qui permet aux utilisateurs de refuser que leurs posts soient partagés sur Instagram et Facebook, rapporte d’abord The Verge.

Cette décision intervient alors que Threads continue de prendre de l’ampleur et, après un peu plus de 4 mois d’existence, compte près de 100 millions d’utilisateurs mensuels, comme l’a révélé Mark Zuckerberg, PDG de Meta, lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats.

Pour de nombreux utilisateurs de Threads, la possibilité de contrôler la visibilité de leurs posts sur Instagram et Facebook est une étape importante pour protéger leur présence en ligne.

Voici la procédure à suivre, étape par étape, pour accéder à la nouvelle fonction de retrait de Threads :

Lancez l’application Threads sur votre appareil mobile.

Dans le coin supérieur droit de l’interface de l’application, repérez et appuyez sur les deux lignes horizontales (également connues sous le nom de menu hamburger).

Faites défiler les options du menu et sélectionnez « Confidentialité ».

Dans les paramètres de confidentialité, recherchez l’option intitulée « Suggérer des messages sur d’autres applications » et sélectionnez-la.

Vous trouverez deux interrupteurs dans cette section. Pour désactiver les suggestions pour Instagram, basculez le premier interrupteur sur la position off. Pour désactiver les suggestions pour Facebook, désactivez le deuxième interrupteur. Si vous souhaitez désactiver les suggestions pour les deux plateformes, désactivez les deux interrupteurs.

Il est important de noter que Meta déploie cette fonctionnalité progressivement, donc si vous ne voyez pas les nouveaux boutons tout de suite, ne vous inquiétez pas, ils devraient être disponibles sous peu.

Publié par @datadrivenmd Voir dans Threads

Cette mise à jour marque un changement crucial pour Threads, car jusqu’à présent, les posts étaient partagés par défaut sur les autres plateformes de Meta afin d’augmenter l’engagement et la visibilité des utilisateurs.

Plaintes et préoccupations des utilisateurs

La décision de lancer cette fonction de retrait fait suite à des plaintes d’utilisateurs et signale une réponse positive de Threads aux commentaires des utilisateurs. En octobre dernier, Threads a reconnu qu’il était « à l’écoute des commentaires » et a commencé à tester ce bouton de désactivation, qui est maintenant largement accessible.

L’empressement de la plateforme à répondre aux préoccupations des utilisateurs démontre son engagement à fournir une expérience plus personnalisée et plus conviviale.

Bien que la fonction de retrait soit un développement notable pour Threads, il pourrait y avoir des changements encore plus importants à l’horizon. The Verge a également noté une capture d’écran indiquant que Meta pourrait bientôt rendre Threads accessible aux utilisateurs de l’Union européenne. Il s’agirait d’une expansion cruciale, car Threads n’est pas accessible dans l’UE en raison des réglementations de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) qui régissent le traitement des données entre plateformes.

La nouvelle fonction d’exclusion de Threads est un ajout bienvenu pour ceux qui accordent de l’importance à la confidentialité et au contrôle de leur présence sur les médias sociaux.