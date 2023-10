OnePlus et BOE s’associent pour dévoiler un nouvel écran le 24 octobre

Deux des écrans de smartphone les plus lumineux du marché sont présents sur le Google Pixel 8 Pro et le OnePlus Open. Cependant, dans le monde en constante évolution de la technologie, il y a toujours quelque chose de mieux à l’horizon.

OnePlus a annoncé un partenariat avec BOE pour créer ensemble une nouvelle avancée dans les écrans de smartphones, qui sera présentée lors d’un événement à Chongqing, en Chine, le 24 octobre.

L’invitation dit Sunrise-East ! En 30 ans, nous sommes passés du retard au rattrapage, puis au dépassement. Le 24 octobre, BOE Display s’associe à OPPO et OnePlus pour assister à un moment historique pour les écrans chinois, déclare l’entreprise.

Bien que l’entreprise ne révèle pas d’autres détails, Digital Chat Station affirme que l’entreprise dévoilera un écran 2K pour le smartphone OnePlus qui offrira une luminosité maximale de 3 000 nits. Le OnePlus Open, qui a été présenté la semaine dernière, a une luminosité maximale de 2 800 nits.

L’écran qui sera bientôt révélé offrira une résolution de 1440 p et prendra en charge la gradation par modulation de largeur d’impulsion (PWM) à 2 160 Hz. L’auteur de la fuite indique également que la société prévoit d’adapter les écrans d’une luminosité maximale de plus de 3 000 nits aux écrans 1,5 K.

D’après les rumeurs précédentes, l’écran sera utilisé pour la première fois dans le OnePlus 12, attendu dans quelques mois. Nous devrions avoir davantage de détails lorsque l’écran sera présenté la semaine prochaine.

Dépasser le Pixel 8 Pro et le OpenPlus Open

Le Google Pixel 8 Pro et le OnePlus Open proposent des écrans qui comptent parmi les plus lumineux du marché des smartphones, avec respectivement 2 400 nits et 2 800 nits de luminosité. À titre de comparaison, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max d’Apple, récemment dévoilés, offrent une luminosité de 2 000 nits. Le Samsung Galaxy S23 Ultra atteint quant à lui une luminosité maximale de 1 750 nits.

La luminosité d’un écran, mesurée en nits, joue un rôle crucial dans sa facilité d’utilisation. Les écrans avec une luminosité nit plus élevée sont plus faciles à regarder dans des environnements très éclairés, comme la lumière directe du soleil ou des pièces bien éclairées. Un écran avec une luminosité nit élevée émet plus de lumière, ce qui facilite la lecture ou la visualisation du contenu.

En outre, le rapport de contraste d’un écran est influencé par sa luminosité. Une luminosité nit élevée se traduit par une différence plus perceptible entre les parties les plus claires et les plus sombres d’une image. Les écrans dotés d’une luminosité nit élevée affichent un rapport de contraste plus élevé, ce qui permet d’obtenir des images plus réalistes et plus détaillées, avec une meilleure précision des couleurs et des noirs plus profonds. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les images ou les vidéos très contrastées, comme les films ou les photographies.

La luminosité nit d’un écran est également essentielle pour mettre en valeur le contenu HDR (high dynamic range). Ce contenu est conçu pour être affiché sur des écrans lumineux et présente une gamme de couleurs et de niveaux de luminosité plus large que le contenu standard, ce qui permet d’obtenir une expérience de visualisation super-immersive et réaliste.

Le Pixel 8 Pro détenait le titre de l’écran de smartphone le plus lumineux lors de son annonce le 4 octobre, mais ce titre lui a rapidement été retiré par le OnePlus Open. Et maintenant, il semble que OnePlus se prépare à surpasser Google une fois de plus — et lui-même dans le processus.