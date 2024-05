Si vous avez déjà envoyé un iPhone en réparation, vous connaissez peut-être les instructions qu’Apple vous demande de suivre si votre appareil reste allumé : sauvegardez vos données, puis effacez le téléphone ou désactivez la fonction Localiser afin que votre téléphone puisse être facilement réparé (ou, s’il est échangé contre un nouveau, remis à neuf et revendu). Si vous utilisez également la Protection en cas de vol de l’appareil introduite dans iOS 17.3, cette opération peut s’avérer fastidieuse, car vous devez attendre une heure complète pour désactiver la fonction « Localiser mon téléphone » après en avoir fait la demande.

Pour répondre aux préoccupations des utilisateurs concernant la sécurité des iPhone envoyés en réparation, Apple introduit une fonctionnalité innovante. En effet, Apple semble avoir pris conscience des difficultés rencontrées par ses utilisateurs lorsqu’ils doivent envoyer leur iPhone en réparation. Les utilisateurs d’iPadOS et macOS ne pourront pas en bénéficier pour le moment.

Dans la mise à jour iOS 17.5, actuellement en phase de test bêta, la société introduit un nouveau mode « état de réparation » qui permet de garder l’iPhone fonctionnel tout en maintenant activées les fonctions « Localiser mon iPhone » et « Verrouillage d’activation ». Cela garantit que les iPhone volés pendant le transit restent localisables et liés à votre identifiant Apple ID, rendant impossible leur réinitialisation et revente facile.

Selon MacRumors, pour activer ce mode, il suffit d’aller dans l’application « Localiser » et de tenter de retirer l’appareil de votre compte tout en étant connecté et actif. Au lieu de supprimer l’appareil, l’application propose de le passer en mode « état de réparation ». Ce mode ne déclenche pas le délai de sécurité d’une heure nécessaire pour désactiver complètement « Localiser mon ». Si l’iPhone est hors ligne, l’application propose de le retirer de votre compte comme actuellement.

Les smartphones en mode « état de réparation » sont indiqués dans l’application « Localiser » avec une étiquette « prêt pour réparation » et un badge en forme de stéthoscope. Ils peuvent être utilisés normalement dans ce mode. À noter que cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour l’iPhone et non pour l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac. De plus, une fois activé, le mode « état de réparation » ne peut être désactivé que par un technicien d’Apple.

iOS 17.5 est encore en bêta

Il reste à déterminer s’il y a d’autres facteurs de sécurité ou de confidentialité à considérer avant d’activer cette fonctionnalité, ce que nous saurons peut-être lors de la sortie officielle de la mise à jour iOS 17.5.

Pour tester la bêta d’iOS 17.5, vous pouvez accéder à Réglages > Général > Mise à jour logicielle, choisir entre le programme de bêta développeur ou public, et installer la mise à jour proposée. Vous devrez inscrire votre identifiant Apple dans l’un de ces programmes, tous deux gratuits. Cependant, comme toujours avec les logiciels bêta, ils peuvent contenir des bugs et il est recommandé de les installer sur un appareil dédié aux tests plutôt que sur un appareil utilisé quotidiennement.

Nous nous attendons à ce que iOS 17.5 soit publié dans les prochaines semaines, probablement comme dernière mise à jour majeure de iOS 17 avant l’annonce de iOS 18 lors de la Worldwide Developers Conference en juin. Cette future mise à jour devrait intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative, emboîtant le pas à Microsoft et Google, et enrichir significativement plusieurs des applications intégrées d’Apple.