Anthropic dévoile l’application Claude et un nouveau plan d’abonnement Teams

Anthropic, une entreprise pionnière dans le développement de systèmes d’intelligence artificielle sûrs et responsables, à l’origine des modèles d’intelligence artificielle Claude 3, annonce le lancement d’une application iOS et l’ajout d’un nouveau palier payant destiné aux groupes souhaitant partager l’accès aux modèles.

Ces initiatives marquent une étape importante pour Anthropic dans sa volonté de rendre ses modèles de langage avancés plus accessibles aux entreprises. La startup a déjà enregistré une adoption significative parmi les clients entreprise, notamment dans des secteurs hautement réglementés tels que la santé et la finance.

L’application mobile Claude permettra aux utilisateurs de l’utiliser comme chatbot, mais aussi de télécharger directement des photos pour une « analyse d’image ». Jusqu’à présent, Claude était uniquement accessible via le site Web claude.ai d’Anthropic et des bibliothèques de modèles tierces telles qu’Amazon Bedrock, Hugging Face ou Microsoft Azure.

Scott White, chef de produit chez Anthropic, explique que de nombreux utilisateurs de Claude accédaient déjà aux modèles via le Web mobile, ce qui a motivé la création d’une version application de claude.ai. Une version Android devrait également voir le jour prochainement.

Toutefois, Anthropic arrive un peu tardivement sur le marché des applications mobiles. Des concurrents tels que l’application mobile ChatGPT d’OpenAI existent depuis plusieurs années, tandis que Gemini de Google est intégré à l’application Google pour les utilisateurs d’iPhone et possède sa propre application pour Android.

L’application Claude sera gratuite pour tous les utilisateurs des modèles Claude, y compris les utilisateurs gratuits, les abonnés à Claude Pro, et le nouveau plan Claude Team.

Un nouveau Team pour accéder aux modèles Claude dans un groupe

Anthropic annonce également ce mois-ci le plan Team, qui offre l’accès aux modèles Claude à un minimum de cinq personnes dans un groupe pour 30 dollars par siège et par mois. Ce plan permet également aux utilisateurs de partager leurs créations avec d’autres. Le plan Pro, lancé en septembre, est quant à lui disponible uniquement pour les individus à 20 dollars par mois.

Les abonnés au plan Team bénéficient de tous les avantages du plan Pro, incluant la possibilité de réaliser plus de requêtes de chat sur les modèles Claude que les utilisateurs Pro, qui eux-mêmes ont déjà accès à 5x plus de chats que les utilisateurs gratuits. Le plan Team offre également une fenêtre de contexte plus large, permettant aux utilisateurs de demander à Claude d’analyser de longs documents et de maintenir des conversations complexes.

La société offre aussi plus de contrôle administratif aux groupes. Les utilisateurs peuvent basculer entre leur abonnement Pro et le plan Team sur l’application, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent utiliser Claude dans leur vie professionnelle et personnelle.

Une famille Claude 3 très intéressantes

Anthropic a lancé la famille de modèles Claude 3 en mars, avec trois tailles disponibles : le modèle de taille moyenne Claude Sonnet, le plus grand modèle Claude Opus, et le plus petit modèle, Claude Haiku. En septembre de l’année dernière, Amazon a investi 4 milliards de dollars dans Anthropic.