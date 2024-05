La société xAI d’Elon Musk se rapproche des 6 milliards de dollars

La start-up d’intelligence artificielle (IA) d’Elon Musk, xAI, semble bénéficier d’un sérieux soutien en capital-risque avec l’engagement de Sequoia Capital d’investir dans l’entreprise.

Elon Musk a lancé xAI en 2023 avec des idéaux élevés et des plans pour travailler sur des problèmes existentiels tels que la compréhension de la nature de l’univers.

Dans ses efforts pour lever jusqu’à 6 milliards de dollars pour sa jeune entreprise, le milliardaire de 52 ans a approché des investisseurs qui avaient déjà soutenu son acquisition de Twitter (aujourd’hui X) en 2022. Le dernier tour de table pourrait permettre à xAI d’être évaluée à 18 milliards de dollars, rapporte le Financial Times.

Sequoia, qui a investi 800 millions de dollars dans Twitter, a confirmé son intention d’investir dans xAI, même si le montant exact n’a pas été révélé.

L’entreprise xAI d’Elon Musk se prépare à la course à l’IA

Le support de Sequoia à xAI n’est pas une surprise, la société d’investissement de la Silicon Valley étant un collaborateur et un soutien de longue date de Musk, notamment pour The Boring Company et SpaceX. Roelof Botha, l’actuel patron de Sequoia, a été embauché par son compatriote sud-africain Musk chez PayPal en 2000.

La société xAI de Musk est confrontée à une concurrence intense de la part des entreprises d’IA rivales sur ce marché émergent en pleine effervescence. OpenAI et Anthropic sont des start-ups qui font de grosses vagues et des géants de la technologie comme Meta (qui a annoncé cette semaine une augmentation significative de ses dépenses en matière d’IA) et Google.

Pour maintenir son entreprise dans la course, le propriétaire de X a acquis les puces nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA et a embauché des ingénieurs et des chercheurs, dont certains viennent de son autre entreprise, le constructeur de voitures électriques Tesla. Les capitaux investis par Sequoia et d’autres investisseurs permettront d’accélérer le développement de Grok, le chatbot de xAI, et de le rapprocher des performances de ses rivaux.

Pas sans controverse

L’implication de Musk dans le secteur de l’IA n’est pas sans controverse. Il a cofondé OpenAI en 2015, mais a quitté son conseil d’administration en 2018 en raison de désaccords avec le PDG Sam Altman sur l’orientation de la recherche. Récemment, Musk a poursuivi OpenAI et Altman, affirmant qu’ils avaient compromis la mission initiale de la start-up, à savoir construire des systèmes d’IA au profit de l’humanité, une affaire qu’OpenAI a qualifiée de « frivole » et a cherché à rejeter.