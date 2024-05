Les caractéristiques détaillées du Sony Xperia 1 VI font surface avant son lancement

Sony s’apprête à lancer son dernier-né parmi les smartphones haut de gamme, le Xperia 1 VI, plus tard ce mois-ci. Avant le lancement officiel, MSPoweruser a révélé quelques détails concernant notamment son appareil photo et d’autres caractéristiques. Le Xperia 1 VI se distinguera par son dos en verre texturé givré et ses fines rainures sur les côtés pour une meilleure prise en main. Il sera proposé en noir et en argent platine.

L’écran OLED, quant à lui, sera 1.5x plus lumineux que le précédent modèle, adoptant un ratio 19.5:9 et des taux de rafraîchissement variables de 1 Hz à 120 Hz. Ce modèle semble abandonner l’écran 4K au profit d’autres fonctionnalités telles que la technologie de remasterisation HDR BRAVIA et un mode Vision Soleil pour une visibilité et des visuels améliorés en extérieur.

Le Xperia 1 VI inclura un ensemble de trois caméras arrière : un objectif ultra grand-angle de 16 mm, un grand-angle de 24 mm (48 mm avec zoom optique 2X) et un téléobjectif zoom de 85-170 mm (jusqu’à 7X de zoom). Chaque caméra serait équipée d’un objectif Exmor T de 48 mégapixels.

Sony prévoit de lancer une nouvelle application caméra qui fusionne Photography Pro, Videography Pro, et Cinema Pro en une seule interface. De plus, la technologie d’estimation de pose humaine promet une mise au point améliorée sur les sujets et une nouvelle application Video Creator simplifiera la production vidéo.

Le Xperia 1 VI pourrait être équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, avec une diffusion de chaleur améliorée et une chambre à vapeur pour éviter la surchauffe. Il disposerait également d’une batterie de 5 000 mAh supportant la charge sans fil et la charge sans fil inversée, ainsi que d’une technologie améliorée pour la santé de la batterie.

Le Xperia 1 VI sera annoncé le 17 mai

Sur le plan audio, le smartphone intégrera une nouvelle puce audio haute performance, offrant Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC, et DSEE Ultimate. Il conservera également la prise jack 3,5 mm pour une écoute filaire et proposera des fonctionnalités de jeu telles qu’un taux de balayage tactile de 240 Hz et un optimiseur FPS.

Dans certaines régions, les acheteurs pourraient bénéficier d’un an de streaming gratuit de films Sony Pictures et jusqu’à 5 titres de films remasterisés avec vidéo IMAX et son DTS optimisés pour le téléphone.

L’événement de lancement des produits Xperia de Sony est prévu pour le 17 mai, où le Xperia 1 VI devrait être dévoilé. Cette annonce prometteuse positionne Sony comme un concurrent sérieux dans le marché des smartphones haut de gamme, en associant innovation technique et fonctionnalités multimédia avancées.