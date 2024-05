LastPass se détache de GoTo et poursuit seule après des piratages sévères

LastPass, le gestionnaire de mots de passe bien connu, a récemment finalisé sa séparation d’avec sa société mère, GoTo, anciennement connue sous le nom de LogMeIn. Annoncée initialement en décembre 2021, cette scission représente un tournant décisif pour LastPass qui entame ainsi son parcours en solo.

Cette décision intervient après une série d’attaques de grande ampleur, poussant la nouvelle entité à renforcer ses mesures de sécurité. Afin d’améliorer sa résistance, LastPass a mis en place des mesures plus strictes, incluant notamment l’obligation d’utiliser des mots de passe d’au moins 12 caractères.

Karim Toubba, qui était le PDG au moment des attaques, conserve son poste à la tête de la société désormais indépendante, malgré les critiques liées à ces incidents de sécurité.

Toubba a déclaré : « Ensemble, nous sommes tous engagés à offrir des solutions qui ne font aucun compromis sur la sécurité, la qualité ou la performance — contribuant à établir de nouvelles normes dans le paysage de la cybersécurité au nom de nos précieux clients, de nos employés dévoués, et de l’industrie pour les années à venir ».

Pour renforcer ses capacités de défense, LastPass a également créé une équipe dédiée à l’intelligence des menaces, laquelle a contribué à une réduction de 98 % des identifiants disponibles à la vente par des malwares de vol d’informations en 2023.

LastPass souligne ses bases financières

Dans son annonce, LastPass a également affirmé que la société « repose sur des bases financières solides », faisant allusion à des investissements futurs dans la technologie et la recherche et développement. La propriété de LastPass a été reprise par les sponsors en capital-investissement Francisco Partners et Elliott Management.

Toubba a ajouté : « Notre chemin en tant que compagnie indépendante est rempli d’excitation et de gratitude ». La compagnie reste basée à Boston, ville où se trouve également le siège de GoTo, son ancienne maison mère, mais elle occupe désormais ses propres locaux.