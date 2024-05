Resident Evil 9 prêt à terrifier en janvier 2025 : Révélation imminente

Les faiseurs de fuites ne s’en privent pas. Après les rumeurs de retard du jeu Resident Evil 9, en développement depuis 7 ans, il semblerait, du moins selon une source de Capcom, que le jeu soit prêt pour une annonce imminente avec une date de sortie dès le mois de janvier de l’année prochaine.

AestheticGamer alias Dusk Golem a déclaré dans une série de posts sur son compte X :

J’ai de bonnes nouvelles/rumeurs à vous annoncer concernant Resident Evil 9. Le possible retard dont j’avais entendu parler peut être mis de côté. RE9 devrait être révélé très bientôt et sortir l’année prochaine. Si ce que j’ai entendu précédemment est vrai, il devrait sortir en janvier. Le développement aura duré environ 7 ans.

Il a ensuite ajouté : « Je n’ai pas entendu parler de janvier 2025, c’est juste une date que j’ai entendue précédemment et qu’ils visent probablement toujours, mais on ne sait jamais dans le développement d’un jeu ».

Je ne divulguerai pas d’autres détails sur le jeu, je laisserai Capcom faire son travail et surprendre les gens. Juste pour expliquer quelque chose, Resident Evil 9 a commencé à être développé début 2018 comme un possible RE8. Village a commencé le dev en tant que RE8, puis est devenu un titre spin-off, puis est finalement redevenu RE8. Ce jeu est finalement devenu RE9, et oui, RE8 et RE9 étaient en développement en même temps.

Dust Golem diffuse depuis longtemps des informations sur Resident Evil et fait figure d’autorité en la matière.

Resident Evil 9 sera jouable dans un monde ouvert

Resident Evil 9 serait le premier jeu Resident Evil à se dérouler dans un monde ouvert, à l’instar de Dragon’s Dogma 2, le compagnon d’écurie de Capcom.

Avec un prochain showcase PlayStation prévu ce mois-ci, vous pourriez être surexcité et faire le rapprochement. En termes d’annonce et de sortie de jeu, le mois de janvier 2025 semble terriblement proche pour un titre d’une telle envergure. L’avenir nous le dira.