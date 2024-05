Wacom Movink, la tablette OLED qui redéfinit la créativité numérique

Apple se prépare à entrer sur le marché des tablettes OLED, une technologie déjà adoptée par Wacom avec sa nouvelle tablette, le Movink. Fourni par Samsung, l’écran de 13,3 pouces du Movink offre une résolution Full HD et un contraste impressionnant de 100 000 : 1.

Il prend en charge l’ensemble du gamut de couleurs DCI-P3 et est certifié selon les normes Pantone et Pantone SkinTone, ce qui permet une reproduction précise d’une large gamme de couleurs et de teintes de peau.

L’une des caractéristiques remarquables du Movink est sa finesse : avec une épaisseur maximale de 4 mm et un poids de 420 g, il est 66 % plus fin et 55 % plus léger que le Wacom One 13 Touch. Cette minceur est possible, car l’écran OLED n’a pas besoin de rétroéclairage, ce qui réduit également la chaleur et les fuites de lumière.

En l’absence de ce composant, les utilisateurs n’auront pas à faire face à un excès de chaleur ou à des fuites de lumière. Cette dernière est un effet où la lumière s’infiltre dans les bords et les coins de l’écran, ruinant la qualité de l’image. Il s’agit d’un phénomène courant sur les écrans LCD.

Le verre du Movink est recouvert d’un revêtement antireflet qui garantit la clarté de l’image dans les environnements lumineux. De plus, il protège contre la « distorsion des couleurs », ce qui permet aux artistes de s’exprimer librement sans se soucier des problèmes de sortie.

Wacom Movink, un modèle OLED très attendu

Le Movink est facile à configurer grâce à un port USB-C sur le côté gauche pour la connexion à des appareils externes et un autre port USB-C sur le côté droit pour une alimentation supplémentaire. Il est compatible avec les dernières versions de Windows, macOS, Android et ChromeOS, et offre des boutons personnalisables de chaque côté. Wacom inclut également un Wacom Pro Pen 3 avec son porte-mine dans le package du Movink.

Disponible à partir du 27 mai sur le site officiel de Wacom pour un prix de 849,90 euros, le Movink représente une avancée notable, bien qu’il reste à voir s’il surpassera le futur iPad OLED d’Apple. Ce dernier, malgré les rumeurs de retards de production, promet d’offrir des fonctionnalités bien au-delà du dessin et du design.