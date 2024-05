Polémique sur le Rabbit R1 : Juste une application sous Android ?

Les appareils dotés d’une intelligence artificielle font fureur depuis le début de l’année, comme le Humane AI Pin et le Rabbit R1. Le premier a fait l’objet de plusieurs critiques en raison de son prix élevé, ce qui explique pourquoi tout le monde s’est tourné vers le Rabbit R1, moins cher.

Mais en y regardant de plus près, on se demandait pourquoi il ne s’agissait pas d’une simple application, puisque l’appareil n’offrait aucune fonction significative que l’on ne puisse pas faire à partir de son téléphone.

Selon un article de Mishaal Rehman relayé par Android Authority, il semblerait que le Rabbit est une simple application fonctionnant sur une version d’Android. L’interface complète du Rabbit R1 semble n’être que l’application elle-même. Cela a permis à Mishaal d’installer et d’exécuter l’APK du lanceur Rabbit R1 sur son Pixel 6a. Il a terminé la configuration, a même créé un compte « rabbithole », et a utilisé l’IA elle-même. Les boutons de volume lui ont permis de naviguer dans l’application Rabbit R1, imitant la molette de défilement du R1.

Il a également inclus une vidéo montrant le lanceur en action. L’intégration avec d’autres applications comme Spotify et Uber ne fonctionnera pas avec l’APK, car elle nécessite des autorisations au niveau du système. Cependant, cela prouve que l’application autonome aurait pu tout aussi bien fonctionner.

Depuis que la nouvelle a éclaté, le fondateur et PDG de Rabbit, Jesse Lyu, a souhaité monter au créneau contre ces affirmations. Il a fait une déclaration indiquant que l’appareil fonctionnait avec une version personnalisée d’AOSP. Vous pouvez lire sa déclaration complète ci-dessous :

Rabbit R1 n’est pas une application Android. Nous sommes conscients qu’il existe des émulateurs non officiels d’applications et de sites Web pour Rabbit OS. Nous comprenons la passion des gens pour notre IA et LAM au lieu d’attendre que leur R1 arrive. Ceci étant dit, pour dissiper tout malentendu et mettre les choses au clair, Rabbit OS et LAM fonctionnent sur le cloud avec un AOSP très personnalisé et des modifications de firmware de niveau inférieur, donc un APK bootleg local sans les endpoints OS et cloud appropriés ne sera pas en mesure d’accéder à notre service. Rabbit OS est personnalisé pour le R1 et nous ne prenons pas en charge les clients tiers. Après l’OTA d’aujourd’hui, nous avons mis en œuvre de multiples améliorations de vérification dans le cloud pour valider les demandes des appareils/clients. Nous nous réservons tous les droits pour toute activité de cybersécurité malveillante et illégale à l’égard de nos services.