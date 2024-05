Planifiez et profitez avec Airbnb : Nouveautés pour un été inoubliable

Airbnb vient de dévoiler ses nouvelles fonctionnalités pour l’été, introduisant notamment la réservation de groupe, les messages propulsés par l’intelligence artificielle, et une nouvelle catégorie nommée « Iconiques ». Ces innovations promettent de transformer l’expérience des utilisateurs.

La fonctionnalité de réservation de groupe permet désormais aux utilisateurs de créer des listes de souhaits partagées en invitant amis et famille via des liens ou directement depuis leurs contacts. Les membres du groupe peuvent voter pour choisir les propriétés à réserver, ajouter des biens à la liste ou commenter les propriétés.

Un fil de discussion de groupe dans l’onglet Messages permet à tous les voyageurs de communiquer directement avec l’hôte, centralisant ainsi toutes les communications avec l’hôte et le service clientèle. Cette mise à jour facilite la recherche dans les messages et introduit la possibilité de répondre par emojis ou d’utiliser des réponses courtes suggérées par l’IA pour les questions fréquentes.

La nouvelle catégorie « Iconiques » propose des expériences uniques animées par des personnalités de la musique, du cinéma et de la télévision. Parmi les offres, on trouve la maison de Carl Fredricksen du film « Là-haut » de Pixar, le Manoir X de « X-Men ’97 », une session en salon avec Doja Cat, et une rencontre avec Kevin Hart dans son Coramino Live Lounge.

Les hôtes, en fonction de leurs performances, peuvent bénéficier de mises à niveau comprenant un reporting automatisé des revenus et des graphiques interactifs de performance sur le tableau de bord des gains.

Nouvelles politiques de confidentialité sur Airbnb

Airbnb a également mis à jour ses politiques de confidentialité, interdisant désormais l’utilisation de caméras à l’intérieur des logements. Les caméras extérieures doivent être divulguées aux visiteurs, et il est interdit qu’elles enregistrent des zones intérieures ou des espaces où l’attente de confidentialité est élevée. Les sonnettes avec caméra et les capteurs de décibels sont autorisés, mais doivent uniquement surveiller les niveaux sonores et être déclarés dans les espaces communs du logement.

Ces nouveautés chez Airbnb marquent une évolution significative dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme, améliorant à la fois la facilité d’utilisation et la confidentialité. Ces mises à jour devraient rendre l’expérience Airbnb encore plus sûre et conviviale pour les voyageurs et les hôtes du monde entier.