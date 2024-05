Accueil » Le Pixel 8a sera dévoilé plus tôt que prévu

La prochaine merveille de milieu de gamme de Google, le Pixel 8a, continue d’agiter les rumeurs avec de nouveaux détails émergeant sur son design, ses caractéristiques et son prix.

Bien qu’il faut toujours une bonne dose de scepticisme avec les informations non officielles, les dernières fuites brossent un tableau intrigant de ce qui pourrait être une mise à niveau significative de la gamme Pixel.

Selon les rumeurs, le Pixel 8a arbore un design courbé attrayant avec un écran de 6,1 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, promettant ainsi une expérience utilisateur fluide et réactive. Au cœur du dispositif, le processeur Tensor G3 de Google devrait alimenter le smartphone, ce qui laisse présager des performances robustes, surtout avec l’intégration des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui équipent déjà les modèles plus onéreux de la gamme, comme le Pixel 8 Pro.

L’aspect le plus flottant des fuites concerne le prix du Pixel 8a. Alors qu’une source réputée suggérait que le smartphone conserverait le prix de son prédécesseur, le Pixel 7a, de nouvelles affirmations de billbil-kun, une source moins établie dans le secteur Android, proposent un autre scénario.

Il avance que le modèle 128 Go débuterait à 549 euros, soit 40 euros de plus que le Pixel 7a, tandis que la variante 256 Go coûterait 609 euros, disponible uniquement en noir.

Timing de lancement du Pixel 8a

L’information sur le calendrier de lancement est également surprenante. billbil-kun prétend que les précommandes pourraient ouvrir le 7 mai, juste une semaine avant la conférence Google I/O, avec une disponibilité en boutique prévue pour le 14 mai, le jour même de l’événement.

Cette stratégie de précommande avant même l’annonce officielle est inhabituelle et pourrait suggérer un lancement discret ou un autre événement dédié au Pixel 8a non encore annoncé.

À prendre avec prudence

Il est important de noter que la crédibilité de billbil-kun en tant que source d’information sur Android n’est pas encore établie, ce qui rend ces détails potentiellement moins fiables. Comme toujours, il est conseillé de traiter ces informations avec prudence jusqu’à la confirmation officielle par Google.

En conclusion, si ces rumeurs s’avèrent exactes, le Pixel 8a pourrait représenter une option attrayante pour les consommateurs à la recherche d’une technologie de pointe à un prix légèrement plus abordable que les haut de gamme.