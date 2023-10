Apple prévoit peut-être une annonce surprise pour l’iMac à la fin du mois

Le mois d’octobre commence à s’éloigner, et jusqu’à présent, tout ce que nous avons obtenu, c’est un Apple Pencil très déroutant, malgré les rumeurs d’iMac et d’iPad.

Apple organise généralement jusqu’à quatre événements par an : un au printemps, la WWDC en juin, l’événement iPhone en septembre et un quatrième événement à l’automne axé sur le Mac et/ou l’iPad. Malheureusement, peu d’annonces de produits supplémentaires sont prévues pour les derniers mois de 2023, et il semble qu’il n’y aura pas d’autre événement automnal cette année.

Le mois de septembre a été, comme d’habitude, un mois énorme pour Apple. La gamme iPhone 15, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, et les sorties d’iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, et même macOS Sonoma. Comme mentionné précédemment, le mois d’octobre est souvent un peu plus calme, mais nous avons généralement la nouvelle version de macOS et même de nouveaux Mac à attendre avec impatience. Cette année, la sortie de macOS a eu lieu plus tôt en septembre et la sortie de nouveaux Mac est remise en question.

Nous aurons encore droit à de belles mises à jour d’OS, à de nouvelles émissions sur l’Apple TV+ et à des jeux Apple Arcade, mais il se pourrait bien que toutes les grandes nouveautés de l’année soient derrière nous et qu’il ne faille pas s’attendre à une autre grande nouveauté de la part d’Apple avant le printemps 2024 !

Les lancements majeurs de nouveaux iPad et Mac ne sont pas attendus avant 2024, ce qui suggère que la saison des fêtes sera mince pour Apple en dehors de l’iPhone et de l’Apple Watch. Néanmoins, Il semblerait que le nouvel iMac de 24 pouces soit en route ce mois-ci. C’est ce que pense Mark Gurman, qui a écrit aujourd’hui dans sa lettre d’information Power On pour Bloomberg qu’il arrivera très bientôt, dès le 30 octobre en fait. Cela mettrait fin, comme le note Gurman, à une période de plus de 900 jours depuis le lancement de l’iMac M1 au cours du premier semestre 2021. Bien qu’il n’ait pas précisé la puce aujourd’hui, il a précédemment prédit que ce rafraîchissement inclurait une puce M3 dans le nouvel iMac.

Un nouveau MacBook Pro de 13 pouces ou un iMac ?

Gurman écrit qu’on lui a « dit qu’Apple prévoyait un lancement de produit centré sur le Mac vers la fin de ce mois ». Il ajoute que si vous essayez de commander l’iMac, le MacBook Pro 13 pouces et l’un des autres modèles Pro haut de gamme, plusieurs de leurs configurations ne seront pas livrées avant novembre. Selon Gurman, cette situation et le fait qu’Apple publie ses résultats en novembre constituent un « signe clair » que quelque chose se trame à Cupertino. Comme il le rappelle, la dernière fois qu’Apple a attendu la fin du mois d’octobre pour parler de ses résultats trimestriels, elle venait d’annoncer la sortie d’un Mac et d’un iPad.

Comme l’a reconnu Gurman, les ordinateurs portables Pro de 14 et 16 pouces ont été rafraîchis en janvier, de sorte qu’ils pourraient encore être commercialisés en 2024, mais cela fait plus d’un an que le MacBook Pro de 13 pouces n’a pas été mis à jour, et l’iMac, une fois de plus, se rapproche de sa troisième année sur la même puce.

Apple n’a pas organisé d’événement en octobre l’année dernière, mais il y en a eu en 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 et 2021.

===

Les spéculations vont bon train sur la sortie du prochain iMac d’Apple, mais la dernière affirmation d’un analyste renommé indique qu’il devrait sortir juste à temps pour Halloween 2023.

Il pourrait s’agir d’une annonce par le biais d’un communiqué de presse ou d’un lancement par Apple lors d’un événement, ce qui a peu de chances de se produire d’ici le 30 ou le 31 octobre, mais on ne sait toujours pas s’il aura lieu, car il reste moins d’une semaine avant la fin de ce mois.

iMac

(Photo : Michael M. Santiago/Getty Images)

Le nouvel iMac d’Apple arrive à Halloween 2023 pour son rafraîchissement

Un nouveau rapport de Mark Gurman via Bloomberg’s Power On Newsletter se concentre sur l’arrivée d’un nouvel iMac cette année, et oui, il arriverait le 30 ou le 31 octobre.

À l’occasion de la célébration d’Halloween, Apple dévoilerait un retour obsédant de l’iMac 24 pouces, que l’on croyait oublié depuis longtemps puisqu’il avait fallu plus de deux ans à Apple pour le mettre à jour.

De nouveaux Apple MacBook Pros seraient également prévus pour la fin du mois d’octobre, mais l’initié n’a pas mentionné de livrables spécifiques concernant cet appareil.

Gurman a noté qu’il n’est toujours pas clair si Apple va finalement lancer le M3 pour les ordinateurs bientôt, avec le processeur sûr étant le M2.

Lire aussi : Apple iMac Refresh en 2024, 32 pouces avec mini LED en 2025 – pas cette année, selon Kuo

Que peut-on attendre des annonces d’Apple ?

9to5 Mac rapporte que les déclarations de Mark Gurman sur les sorties de ce mois d’octobre se concentreraient sur le rafraîchissement de la gamme, mais en 2024, Apple devrait apporter la nouvelle variante de l’iMac, le 32 pouces.

On s’attend également à ce que ces nouveautés soient le fer de lance de la gamme de produits de Cupertino pour les fêtes de fin d’année, afin d’offrir les dernières nouveautés pour la saison des cadeaux. Cela fait également suite à l’annonce faite par Apple au début du mois au sujet de l’Apple Pencil, avec sa mise à niveau vers l’USB-C.

Les iMacs d’Apple seront-ils disponibles cette année ?

Les informations concernant la date de sortie des nouveaux ordinateurs iMac varient. Les affirmations se contredisent, différents initiés ayant de nombreux rapports sur la gamme Apple.

Gurman croit fermement qu’il y aura une sortie Apple pour le Mac cette année, et on peut s’attendre à ce qu’elle soit uniquement sous forme d’annonce, centrée sur le rafraîchissement M2 de l’iMac 24 pouces.

Cependant, un autre initié de renom, Ming-Chi Kuo, a déclaré qu’il n’y aurait pas de Mac d’Apple cette année, et que le meilleur pari pour la sortie de l’ordinateur serait en 2024, avec une mise à jour M2 ou M3 pour l’iMac également.

Il a également été affirmé que le M3 arriverait l’année prochaine, l’analyste étant fermement convaincu que les prochains ordinateurs d’Apple sortiraient l’année prochaine. Les deux principaux initiés ont fait des déclarations divergentes concernant l’arrivée des prochains ordinateurs Mac, en particulier la mise à jour de l’iMac pour sa variante de 24 pouces.

Toutefois, Gurman a récemment déclaré qu’Apple préparait quelque chose, et que cela arriverait à la fin du mois, avec le nouvel iMac qui sortira deux ans après sa dernière mise à jour, et qui sera bientôt équipé de la puce M2.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)