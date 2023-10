Le Pixel 8 Pro de Google obtient la première place dans le classement d’affichage DxOMark

En obtenant un score d’affichage de 154, le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 ont effectivement détrôné les précédents champions de l’affichage, le Samsung Galaxy Z Fold 5 (août 2023) et le Google Pixel Fold (juin 2023) .

Le Pixel 8 Pro est le produit le plus lisible de notre base de données à ce jour, y compris en extérieur et en plein soleil (ce qui est un élément de différenciation parmi les smartphones aujourd’hui) [DxOMark]

Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8, plus petit, ont été soumis à un test d’affichage complet, évaluant les performances des deux appareils dans 6 catégories différentes : lisibilité, couleur, vidéo, mouvement, toucher et artefacts. Sans surprise, bien que les deux appareils aient obtenu des résultats exceptionnels dans les deux premières catégories, c’est le modèle Pro qui a obtenu les meilleures notes.